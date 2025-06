Mars et Regulus: un duo actuellement visible à l'œil nu dans le ciel

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le 16 juin, le projet Virtual Telescope a capturé une photo saisissante de Mars (en haut) et de Regulus (en bas) brillant côte à côte dans le ciel nocturne.

Crédit: Virtual Telescope Project



Regulus est situé très près de l'écliptique, ce qui explique sa fréquente apparition à proximité des planètes et de la Lune.

Crédit: IAU/Wikimedia

Qu'est-ce qu'une conjonction en astronomie ?

Pourquoi Mars apparaît-elle rouge dans le ciel nocturne ?

Mars brillant comme une étoile rouge dans le ciel nocturne, aux côtés de l'étoile Regulus, teintée de bleu. Ces deux astres, pourtant si différents, offrent actuellement un spectacle d'une similarité frappante.Regulus, l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, émet uneprovenant d'un système contenant quatre étoiles. Situé à environ 79 années-lumière de la Terre, ce système est marqué par une teinte bleue due à sa plus grande étoile, une sous-géante bleue. Mars, quant à elle, brille intensément en raison de sa position favorable par rapport à la Terre et au Soleil.La conjonction entre Mars et Regulus a atteint son apogée le 17 juin, lorsque les deux astres étaient séparés de moins d'un degré. Cette proximité apparente est le résultat de leurs positions respectives dans le ciel, offrant un contraste de couleurs remarquable entre le rouge de Mars et le bleu de Regulus.Entre Mars et Regulus, un observateur attentif peut distinguer une tache de lumière floue, correspondant à la galaxie naine Leo I. Cette observation rare ajoute unesupplémentaire à ce spectacle.L'année 2025 est marquée par plusieurs événements astronomiques notables, dont cette conjonction entre Mars et Regulus. Ces moments offrent à tous l'opportunité d'admirer la beauté du ciel simplement à l'œil nu.Une conjonction se produit lorsque deux corps célestes apparaissent proches l'un de l'autre dans le ciel nocturne, vus depuis la Terre. Ce phénomène est dû à leur alignement relatif dans notre perspective, bien qu'ils puissent être séparés par des distances considérables dans l'espace.Les conjonctions peuvent impliquer des planètes, des étoiles, la Lune ou même des astéroïdes. Elles offrent des opportunités pour les observations et les photographies astronomiques, mettant en lumière la dynamique de notre Système solaire.Bien que les conjonctions soient fréquentes, certaines sont plus spectaculaires que d'autres, surtout lorsque les objets impliqués sont brillants ou présentent des contrastes de couleur marqués.Mars doit sa couleur rouge caractéristique à la présence d'oxyde de fer, communément appelé rouille, à sa surface. Cette teinte distinctive est visible depuis la Terre, surtout lorsque la planète est proche de nous et bien éclairée par le Soleil.La luminosité de Mars varie considérablement en fonction de sa distance par rapport à la Terre et de sa position par rapport au Soleil. Lorsqu'elle est en opposition, c'est-à-dire alignée avec la Terre et le Soleil, Mars apparaît particulièrement brillante et rouge.Cette coloration rougeâtre a été remarquée par les humains depuis l'Antiquité, inspirant des mythes et des légendes. Aujourd'hui, elle sert également de marqueur visuel pour identifier la planète dans le ciel nocturne.