De la matière organique extraterrestre tombée sur Terre il y a 3,3 milliards d'années

Les météorites en apportent régulièrement, mais elle n'a laissé aucune trace ancienne. De la matière organique d'origine extraterrestre a enfin été découverte dans des sédiments vieux de 3,3 milliards d'années. Elle a été repérée et analysée par des chercheurs du, deParisTech, des universités de Tours et de Lille. Leur publication, dans la revue, offre un premier modèle pour distinguer ces molécules venues d'ailleurs de celles produites surMétéorites carbonées, micrométéorites et poussières interplanétaires, une importante fraction des molécules organiques qui ont permis l'émergence de lasur Terre proviendrait de sources extraterrestres. Malheureusement, les mouvements géologiques du premierd'années de la Terre ont fondu et recyclé la quasi-totalité des roches d'il y a 4,5 à 3,5 milliards d'années, effaçant les traces d'un tel apport extraterrestre à cette époque. Si l'on en trouve actuellement dans des météorites récupérées en, cette signature venue d'ailleurs n'avaitsimplement jamais été retrouvée dans des sédiments anciens.Des chercheurs de l'dede chimie de(IRCP, CNRS/Chimie ParisTech), du Centre demoléculaire (CBM, CNRS), du laboratoire GéoHydrostèmes continentaux (GéHCO,de Tours) et du Laboratoire de spectrochimieet Raman (LASIR, CNRS/Université de Lille) ont enfin découvert une premièrede cetteextraterrestre. Elle a été retrouvée dans une fine couche ressemblant à du charbon, datée de 3,33 milliards d'années et épaisse de seulement deux millimètres, située dans la formation sudafricaine des Cherts de Josefsdal. Les scientifiques ont constaté que la matière carbonée de ce dépôt n'avait pas la même signature spectrométrique que celle contenue dans d'autres sédiments proches.Les investigations ont également montré la présence dans cette couche de minéraux, des nanoparticules de spinelles, dont la composition chimique correspond à deschauffés à hautedans un milieu pauvre en: l'entrée de poussières météoritiques dans l'd'il y a trois milliards d'années. Outre le caractère exceptionnel de cette découverte, ces travaux fournissent de précieux indices pour distinguer la matière organique produite par des, de celle en provenance de l'espace. Un savoir qui pourrait s'appliquer aussi bien sur Terre que pour de futures missions vers Mars.D. Gourier et al.- Mai 2019