Mesure d'un mouvement brownien de particules un peu particulières

Grâce à l'interférométrie optique, des chercheurs sont parvenus à mesurer les trajectoires de billes de polystyrène micrométriques en solution, à proximité d'une surface. L'analyse de ces trajectoires permet de déduire, avec une précision inédite, plusieurs paramètres physiques concernant ces colloïdes, leuret lavoisine.Les colloïdes sont formés de petites particules, nanométriques ou micrométriques, endans un. Ces particules sont animées d'un mouvement aléatoire dû aux chocs avec les molécules du liquide agitées par l'effet de la: c'est le. Les implications de ce mouvement brownien sont nombreuses en, enou en. A une époque où l'on considère souvent des systèmes miniaturisés ou confinés, comme par exemple enet en, il devient fondamental de prendre en compte le rôle joué par les surfaces frontières délimitant le. En effet, lorsque lesdiminuent, les effets de surface augmentent jusqu'à modifier de façon significative les statistiques browniennes.Dans ce travail, des physiciens du Laboratoireetd'Aquitaine ( LOMA , CNRS/Université de Bordeaux) présentent une nouvelle méthode interférométrique pour mesurer les trajectoires de billes micrométriques de polystyrène ende confinement et aux interfaces. Cette méthode présente l'avantage de ne pas nécessiter de calibration et d'offrir une résolution spatiale nanométrique sur une largespatio-temporelle. En analysant les distributions de positions et de déplacements déduites de l'des trajectoires, les chercheurs observent l'effet d'une mobilité réduite due à la proximité à la surface. De plus, en mettant en oeuvre pour la première fois un schémaavancé récent, ils remontent à tous les paramètres physiques clé et à toutes les observables. Ils remontent notamment aux forces de surface avec une résolution de l'ordre du femtonewton (10N), limitée uniquement par le. Ces résultats sont publiés dans la revueLa méthode présentée dans cette étude constitue une mesure ultraprécise des effets de surface, qui pourrait avoir des implications importantes dans la compréhension de mécanismes fondamentaux. Par exemple, en remplaçant la surface par une cellule biologique, on imagine obtenir des informations sur la rigidité de cette cellule ou sur les charges qu'elle possède en surface, et, plus globalement, sur les propriétés mécaniques de ces objets biologiques.DOI: 10.1103/PhysRevResearch.3.L032011 Texte disponible sur les bases d'archives ouvertes HAL et arXiv - Yacine Amarouchene - Chargé de, Laboratoire ondes et matière d'Aquitaine - yacine.amarouchene at u-bordeaux.fr- Thomas Salez - Chargé de recherche CNRS, Laboratoire ondes et matière d'Aquitaine - thomas.salez at u-bordeaux.frINP - inp.com at cnrs.fr