🔭 Le métal énigmatique de l'astéroïde Psyche sous simulation

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Représentation de l'astéroïde Psyche, large de 226 kilomètres, cible de la mission éponyme de la NASA. Les données terrestres indiquent un mélange de métal et de roche.

Crédit: NASA/JPL-Caltech/ASU



Simulation de la formation du bassin d'impact du pôle nord de Psyche avec un code d'hydrodynamique. Les couleurs représentent la densité du matériau.

Crédit: Namya Baijal

Les simulations d'impact par hydrodynamique

Au cœur de la ceinture d'astéroïdes, un objet céleste nommé Psyche intrigue profondément la communauté scientifique. Avec ses 226 kilomètres de diamètre, sa structure improbable métallique est une énigme: s'agit-il du noyau métallique dénudé d'une ancienne, ou simplement d'un agrégat chaotique de roche et de métal, façonné par d'anciennes collisions ?Afin de percer cette énigme, des scientifiques de l'Université d'Arizona ont réalisé des simulations informatiques portant sur un large cratère situé près du pôle nord de l'. Leurs travaux, publiés dans le Journal of Geophysical Research: Planets, visent à prédire ce que la mission de la NASA – dont l'arrivée est attendue pour 2029 – pourrait observer en analysant la morphologie de cette dépression. L'équipe a testé plusieursinternes, comparant un scénario avec un noyau métallique enveloppé de roche à une structure où lesseraient uniformément mélangés.La porosité, c'est-à-dire la quantité d'espaces vides à l'intérieur du corps, influence grandement la formation des cratères. Lors d'un choc, un matériau poreux se comprime plus aisément, absorbant l'énergie de l'impact et générant des dépressions plus profondes, avec moins de débris éjectés. Ce paramètre, souvent négligé dans les modèles, pourrait justement permettre de trancher entre une structure en couches et une composition homogène. Les chercheurs estiment que ces caractéristiques seront clairement observables par les instruments de la sonde spatiale.Concrètement, les simulations ont reconstitué la formation d'un cratère d'environ 48 kilomètres de large sur 5 de profondeur, en utilisant un impacteur de 5 kilomètres de diamètre frappant à une vitesse typique de la ceinture principale. Les résultats obtenus correspondent bien aux dimensions observées, mais sans encore départager strictement les deux hypothèses de composition. L'intégration de la porosité dans les calculs a toutefois permis d'affiner les prévisions concernant la forme du cratère et la distribution des éjectas.La future mission Psyche emportera une série d'instruments dédiés à l'étude de la surface, de la gravité, du champ magnétique et de la composition de l'astéroïde. Les modélisations fournissent dès à présent des indices précieux, comme des contrastes de densité interne ou la dispersion de débris métalliques, que les scientifiques pourront confronter aux. Cette collaboration entre modélisateurs et planétologues permettra une interprétation plus rapide et plus fine des résultats une fois la sonde sur place.Finalement, élucider la nature de Psyche éclairera les mécanismes de formation planétaire au début du Système solaire. Si cet astéroïde s'avérait être un noyau planétaire exposé, il offrirait une vue unique sur les phases violentes de l', normalement inaccessibles sur des planètes comme la Terre. Dans l'autre cas, sa structure mixte renseignerait sur les collisions intenses qui ont sculpté les petits corps.Pour mener cette étude, les chercheurs ont utilisé des codes informatiques avancés d'hydrodynamique à particules lissées. Ces outils recréent virtuellement les collisions entre astéroïdes en simulant le comportement des matériaux soumis à des forces extrêmes. Une version 3D de Psyche, construite à partir de données d'observations par télescopes, a ainsi été "percutée" par un impacteur virtuel de taille et de vitesse réalistes pour la ceinture principale.Ces modèles permettent de tester différentes hypothèses sur la structure interne en faisant évoluer des paramètres comme la taille de l'impacteur, l'angle de collision ou la composition de la cible. Ils génèrent ensuite des prédictions précises sur la morphologie du cratère (largeur, profondeur) et la répartition des matériaux éjectés. En ajustant ces paramètres, il devient possible d'identifier quel scénario correspond le mieux aux observations actuelles, préparant ainsi le terrain pour l'analyse des futures données de la mission.