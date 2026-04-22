🔭 En test, l'Observatoire Vera Rubin découvre déjà 11000 nouveaux astéroïdes

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Une animation montrant le système solaire interne avec les astéroïdes connus en bleu foncé et ceux découverts par Rubin en turquoise clair.

Crédit: NSF-DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/R. Proctor.



L'observatoire Vera C. Rubin et la Voie lactée

Observatoire Rubin/NSF/AURA/B.

Les différentes familles d'astéroïdes et leur signification

Actuellement en phase de test, la mise en service partielle de l'Observatoire Vera C. Rubin au Chili porte déjà ses fruits de manière impressionnante, avec la découverte de plus de onze mille nouveaux astéroïdes. Cette récolte, obtenue à partir de simplesde démarrage, illustre parfaitement le bond en avant que cet instrument va provoquer.Cet observatoire, encore en phase de test, démontre désormais une efficacité hors norme. Grâce à son miroir de 8,4 mètres et sa caméra gigantesque, il peut balayer la totalité du ciel austral en seulement quelques nuits. Une telle fréquence d'observation est parfaite pour traquer les objets peu lumineux et se déplaçant rapidement, surclassant nettement les programmes de surveillance conventionnels.L'immense majorité de ces nouveaux corps célestes se situe dans la ceinture principale, entre Mars et Jupiter. Toutefois, la sensibilité de l'instrument a également permis d'identifier trente-trois objets géocroiseurs, relativement proches de la Terre, et près de trois cent quatre-vingts objets transneptuniens, beaucoup plus lointains et glacés. Ce large spectre de découvertes offre une représentation plus complète de l'architecture de notre système.La faculté à repérer des astéroïdes proches de la Terre est particulièrement intéressante pour la mise en place de stratégies de protection planétaire. Bien qu'aucun des nouveaux venus ne représente actuellement un danger, l'observation continue promise par l'observatoire devrait permettre de répertorier une proportion beaucoup plus importante de ces corps, y compris les plus petits. Une surveillance plus régulière conduira par ailleurs à des calculs orbitaux précis, ce qui améliorera les capacités d'alerte.[align=][/align]Pour identifier les objets les plus distants, situés au-delà de Neptune, les chercheurs ont dû développer de nouvelles méthodes de calcul. Des algorithmes analysent ainsi des millions de sources lumineuses très faibles et testent des milliards de trajectoires potentielles pour isoler les déplacements infimes.Les scientifiques prévoient que, sur sa mission de dix ans, l'observatoire pourrait mettre au jour des millions d'astéroïdes jusqu'ici inconnus. Cette cartographie dynamique et constamment actualisée du ciel marque le début d'pour l'étude duLes astéroïdes ne sont pas répartis au hasard dans le système solaire ; ils se regroupent en plusieurs populations distinctes, chacune racontant une partie de l'histoire de notre voisinage cosmique. La ceinture principale, située entre les orbites de Mars et Jupiter, est la plus peuplée. Elle contient des corps rocheux et métalliques, des vestiges de l'époque de la formation planétaire qui n'ont jamais pu s'agglomérer.Les objets géocroiseurs, ou NEO, suivent des trajectoires qui les amènent à proximité de l'orbite terrestre. Leur étude est prioritaire pour la protection de notre planète, car certains pourraient présenter un risque de. Les suivre précisément permet de calculer leurs orbites sur le long terme et d'évaluer toute menace potentielle des décennies à l'avance.Beaucoup plus loin, au-delà de l'orbite de Neptune, orbitent les objets transneptuniens. Ce sont des corps glacés, composés de glaces d'eau, de méthane et d'ammoniac et de tailles très variables. Le plus célèbre d'entre eux est Pluton. Leur distribution et leurs orbites portent les traces des mouvements des planètes géantes dans la jeunesse du système solaire, et pourraient même indiquer la présence d'une planète encore non découverte, la fameuse "Planète 9".L'étude combinée de ces différentes populations par des instruments comme Rubin permet aux astronomes de retracer l'évolution du système solaire dans son ensemble. Chaque famille apporte des indices sur les processus qui ont façonné notre environnement cosmique, de laprimitive à la configuration actuelle.