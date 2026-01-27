🔊 Métamatériaux: un panneau qui absorbe et diffuse le son

Entre l'absorption et la diffusion du son, il faut normalement choisir. Des chercheurs ont cependant conçu un métamatériau qui cumule les deux fonctions sous la forme d'un panneau acoustique. Publiés dans la revue Advanced Materials Technologies
, ces travaux pourraient trouver des applications en acoustique
architecturale et industrielle.
Les matériaux acoustiques traditionnels remplissent en général une des deux fonctions cruciales pour le confort acoustique. Ils absorbent le son pour éviter qu'il ne soit réfléchi ou transmis à travers une paroi, ou ils diffusent le son pour l'homogénéiser dans un espace clos, comme dans un studio d'enregistrement, une fosse d'orchestre ou une salle de réunion.
Principe de fonctionnement du panneau en absorption.
© Éric Ballestero
Dans les matériaux traditionnels, comme les mousses poreuses ou les diffuseurs, ces deux fonctions sont en effet antagonistes, car la première nécessite de dissiper l'énergie sonore, tandis que la seconde doit disperser les ondes
avec une dissipation minimale. Les métamatériaux acoustiques permettent de s'affranchir de ces limites tout
en restant passifs, c'est-à-dire sans avoir besoin
d'apport extérieur en énergie, telle que de l'électricité
.
Des chercheurs du Laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans (LAUM
, CNRS/Université du Mans), de l'Université de sciences et de technologies de Hong Kong
(Chine) et de l'Université polytechnique de Valence
(Espagne) ont développé un métamatériau
dit "passif à double fonction" (DFPAM), qui offre à la fois une absorption efficace (~ 85 %) et une diffusion
élevée (~ 80 %), sur deux gammes de fréquences adjacentes. Il alterne
entre ces deux fonctions par une reconfiguration mécanique
simple du panneau, qui, de plus, avec seulement douze centimètres d'épaisseur, fait la moitié des traitements traditionnels.
Le métamatériau a été conçu en trois étapes, avec une phase théorique, des simulations et une validation expérimentale. L'acoustique a ainsi été modélisée pour réaliser de l'optimisation multiobjectif, ce qui a permis de trouver un équilibre entre les deux fonctions antagonistes. Le panneau a ensuite été fabriqué par stéréolithographie, une méthode d'impression qui utilise ici une résine polymère
acoustiquement rigide. L'absorption et la diffusion se font sur deux plages de fréquences différentes, mais complémentaires, avec une absorption des basses fréquences (200-1000 Hertz) puis une diffusion au-dessus (1000-2500 Hertz).
Ces travaux ouvrent la voie à des applications innovantes en acoustique architecturale et industrielle, en particulier dans des espaces restreints, comme on en trouve dans les transports, l'aérospatial, les studios d'enregistrement ou encore les salles de réunion. Des entreprises se sont déjà montrées intéressées pour valoriser ces résultats.