Sur le même thême

3 micro-grids pour tester des systèmes énergétiques intelligents



Exemple de panneaux solaires

Soutenus par l'Union européenne et la Région Ile-de-France, 5 start-up et des laboratoires dont le Laboratoire de météorologie dynamique (LMD, CNRS/École polytechnique/ENS Paris/Sorbonne Université), joignent leurs forces pour déployer des systèmes avancés de pilotage énergétique au sein de troisintelligents.Leoptimisera enréel une multitude d'équipements (compteurs,télécoms sécurisés, logiciels de pilotage, station d'de véhicules, production d'photovoltaïque, éclairage intelligent...) et étudiera les interactions entre plusieurs systèmes micro-grids.Le projet "Grid Power for Sustainability" (GPS) a pour objectif de tester des infrastructures qui, demain, assureront un pilotage intelligent de la consommation énergétique. Représentant un investissement de 2 millions d'euros financé àde 42,5% par des fonds FEDER attribués par la Région Ile-de-France, il est porté par le groupe d'supérieur et deCESI, le LMD, Evolution Energie, Clem', DotVision, Elum et Luceor.Ensemble, ces sept acteurs vont déployer à l'2020 trois micro-grids en Île-de-France. L'objectif est d'apporter des solutions de gestion énergétique efficaces à différents niveaux (bâtiments, zones, véhicules), avec des équipements de production, stockage et mesure d', des réseaux deet des logiciels permettant l'optimisation et le pilotage de ces ressources.Les trois démonstrateurs prévus seront installés à l'éco-pépinière de Sénart, auBuilding du CESI à Nanterre, et sur le bâtiment "LAENTREPRENEUR - Drahi - X Novation Center" de l'École polytechnique. Chaque micro-grid comprendra un bâtiment équipé dede mesure selon les spécificités du bâtiment (consommation et production électrique,, station météo, ...), et d'une source locale de production d'électricité (photovoltaïque), en complément du branchement aud'ENEDIS. L'un des sites sera équipé d'une station d'autopartage dont les bornes seront adaptées pour le "vehicule-to-grid".Lessur les flux d'énergie (station d'autopartage incluse) seront récupérées grâce aux capteurs de DotVision. Elles seront transmises via leWiMesh de Luceor, puis analysées dans les logiciels de gestion de l'énergie d'Evolution Energie. Ces analyses permettront, par des critères de décision adaptés à chaque démonstrateur, d'indiquer les meilleurs choix à effectuer ende gestion de l'énergie comme par exemple l'(de surplus d'énergie) ou le prélèvement (lors d'un manque d'énergie) dans les batteries des véhicules en autopartage opérés par Clem'. Elum optimisera la gestion technique du stockage et le Laboratoire de(LMD, CNRS/École polytechnique/ ENS Paris/Sorbonne Université) travaillera avec les acteurs sur la répartition d'énergie au sein du réseau micro-grid.Le projet a été lancé en mai 2018 ; les premières réalisations seront visibles dès l'été 2019 avec un premier bâtiment équipé des différentes technologies et d'une station d'autopartage dotée d'unet d'une borne de