Sur le même thême

Un millefeuille nanométrique pour un stockage 3D de l'information

Références publication:

Contacts chercheur:

La plupart des supports de stockage de données conservent l'information en deux dimensions, comme c'est le cas pour un disque dur ou un CD. Afin d'explorer de nouvelles possibilités, des équipes de l' Institut Charles Sadron (CNRS) ont mis auun stockage d'informationen trois. Leur système utilise des polymères codés, inspirés par l'ADN. Publiés dans Angewandte Chemie International Edition, ces travaux ont permis d'inscrire 160 caractères numériques sur une épaisseur de seulement 70 nanomètres.Duà l'imprimerie, l'information est généralement fixée sur des substrats et des supports plans, c'est-à-dire en deux dimensions. Un stockage en trois dimensions permettrait d'augmenter considérablement les densités de stockage et d'ouvrir de nouvelles pistes technologiques. Des chercheurs de l'Charles Sadron (CNRS) de Strasbourg ont franchi ce pas grâce au procédé de dépôt couche par couche de polyélectrolytes, une méthode de formation de films nanométriques déjà bien maîtrisée et robotisée. Dans cette approche, des polymères possédant unepositive ou négative sont déposés successivement pour former un film multicouche.Les polyélectrolytes utilisés dans ce travail ont été codés à l'aide de deux monomères différents, représentant 1 ou 0. Ces macromolécules contiennent des séquences parfaitement définies de monomères dans lesquelles unbinaire peut être inscrit. Ce'inspire des séquences génétiques stockées dans des chaînes d'ADN. Seize polymères codés ont ainsi été préparés, recevant chacun une fraction d'une citation de 160 caractères dufrançais Marcellin Berthelot (1). Le dépôt couche par couche permet d'empiler les polymères dans un ordre désiré, mais aussi de les confiner dans des strates bien précises grâce à des molécules non-codées agissant comme un mortier. La lecture de ces multicouches codées n'a pas encore été décrite. Toutefois, les chercheurs étudient déjà des méthodes dequi permettraient de lire cesstrate par strate.(1)R. Szweda, M. Tschopp, O. Felix, G. Decher, J.-F. LutzSequences of Sequences: Spatial Organization of Coded Matter through Layer-by-layer Assembly of Digital PolymersAngewandte Chemie International Edition – Octobre 2018 ICS UPR22