Miniaturisation et industrialisation de mémoires quantiques: un tournant décisif

Des impulsions lumineuses peuvent être stockées et récupérées dans cette cellule en verre, remplie d' atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...) rubidium (Le rubidium est un élément chimique, de symbole Rb et de numéro atomique 37.)

Crédit: Université de Bâle, Département de Physique/Scixel

Les technologies quantiques promettent de révolutionner la manière dont nous échangeons des informations. À l'avant-garde de cette révolution, une équipe de chercheurs de l'Université de Bâle, sous la direction du Professeur Philipp Treutlein, a franchi un pas décisif en développant un élément dequantique, potentiellement adaptable à la production deLeur invention repose sur l'utilisation de photons, des particules deidéales pour transmettre des informations quantiques. Dans leur étude publiée dans la revue, ils décrivent comment ils ont réussi à stocker et récupérer des informations quantiques dans une cellule de quelques millimètres, remplie d'atomes de rubidium, avec un processus industrialisable.Pour obtenir une quantité suffisante d'atomes de rubidium, les chercheurs chauffe la cellule à 100°C. Cette augmentation de laélève la, permettant uned'atomes adéquate pour le stockage quantique. En plus de la, und'une intensité de 1 tesla, bien supérieur au, est utilisé. Cemodifie les niveaux d'atomique, facilitant le stockage des photons grâce à l'utilisation d'un faisceauadditionnel.Ce progrès ouvre la voie à la production en masse d'environ 1000 mémoires quantiques sur un seul wafer, un bond significatif vers l'application pratique de ces technologies. La prochaine étape pour l'équipe de Treutlein sera de stocker des photons individuels dans ces cellules miniatures, tout en optimisant leur format pour prolonger le stockage des photons et préserver leurs états quantiques.