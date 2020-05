miRViz: Visualiser et analyser les données de microARN

Image extraite de l'analyse des microARN des exosomes de cellules cancéreuses avec miRViz.

Notes:

Références:

Des chercheurs de l'Irig ont construit miRViz, un site Web en accès libre permettant d'utiliser la puissance des réseaux pour rendre une analyse visuelle des données de microARN, ces petits ARN qui ne codent pour aucunemais qui sont des régulateurs majeurs de l'expression des gènes.Nous savons depuis plus de 70 ans que les gènes codés par l'ADN sont transcrits en ARN messagers puis traduits en protéines. Mais le mode de fonctionnement de nos cellules s'est avéré bien plus complexe. Participant à cetteet découverts chez de nombreux organismes eucaryotes au début des années 2000, les microARN sont des ARN qui ne codent pas pour une protéine. Ces microARN, longs d'une vingtaine d'acides nucléiques, répriment l'expression des gènes et en sont donc des régulateurs majeur. Leur rôle a été démontré dans de nombreux mécanismes physiologiques et pathologiques. Dans certains cancers, par exemple, des microARN participent à l'initiation et à la progression tumorales ainsi qu'à la formation des métastases. Chez l', 2500 microARN sont répertoriés. Les mesures expérimentales de leur niveau d'expression ainsi que de leur rôle fonctionnel génèrent de grandes quantités dequi sont difficiles à analyser en l'absence d'outils bioinformatiques dédiés.Dans une précédente étude, des chercheurs de l'Irig ont construit des. L'objectif était de réutiliser les théories mathématiques développées avec l'essor des réseaux sociaux afin d'appréhender la complexité des liens entre l'des microARN humains. Dans ces réseaux de microARN, chaque noeud (représenté par un cercle) correspond à un microARN ; deux noeuds sont reliés si les microARN correspondants présentent des similarités. L'objectif de miRViz est de fournir unen accès libre à tous les biologistes afin de leur permettre d'utiliser lades réseaux pour analyser visuellement leurs données de microARN. Cette nouvelle étude présente plusieurs exemples concrets d'utilisation impliquant des cellules cancéreuses, des cellules souches ou des données issues de patients atteints de cancers.Grâce à ce site web, les chercheurs ont repris les données publiques de patients atteints du carcinome cortico-surrénalien pour les analyser sous un nouvel. Ils ont ainsi pu retrouver visuellement les résultats initialement publiés, et ceci sans avoird'une expertise en. Ils ont également pu mettre en évidence, pour la première fois, que l'expression de miR-29, un microARN exprimé dans ces tumeurs, est un facteur pronostic favorable à la survie. Parmi les propriétés de miRViz , il y a sa capacité à visualiser la redondance des microARN (), c'est-à-dire de savoir si les microARN qui ont le même rôle physiologique ou pathologique sont co-exprimés.À ce miRViz est le seul siteà proposer unede microARN avec des réseaux pré-établis, et ce pour onze espèces différentes (Homme,, drosophile, etc.).: représentationet graphique où chaque microARN est représenté par un. Deux cercles sont reliés si les microARN correspondants sont voisins sur l'ADN ou réprimer des gènes similaires, en fonction de la matrice choisie.: nano-vésicules exportées par les cellules pour agir comme messagers de laentre cellules, et permettant également d'expulser hors de la cellule, des composants cellulaires.miRViz: A novel webserver application to visualize and interpret microRNA datasets. Nucleic Acids Research , 2020.