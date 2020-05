La mise en service réussie de SPIRAL2 en fin d'année 2019

Vue des cryomodules de l'accélérateur SPIRAL2. © P.Stroppa/CEA

Les principales étapes sont résumées ci-dessous

Tension injectée dans la cavité (en bleu) et puissance consommée (en rouge)

Objectif 10% de puissance en 2020

Suite à l'autorisation de mise en service de SPIRAL2 délivrée par l'Autorité de Sureté Nucléaire (ASN) le 8 juillet 2019, de nombreuses étapes cruciales se sont enchainées avec succès en fin d'année 2019, avec notamment un premier faisceau de protons accéléré à 33 MeV, l'nominale par l'accélérateur linéaire de SPIRAL2 (LINAC) et une première expérience test dans la salleFor(NFS).Ces premiers résultats de 2019 sont très prometteurs. Ils vont se poursuivre en 2020 avec notamment l'augmentation des performances du LINAC et la montée endu faisceau (10% de la puissance maximale attendue). Parallèlement avec cette montée en puissance du faisceau, des expériences tests dans NFS seront menées.Grâce à l'implication sans faille des équipes du GANIL et des laboratoires partenaires du CEA, duet des laboratoires étrangers, le planning envisagé en début d'2019 a été réalisé dans son intégralité avec quelques semaines d'avance.: le GANIL a reçu la notification de la décision de l'ASN autorisant la mise en service de la1 de l'extension SPIRAL2 du GANIL.: une premièrede radio(RF) a été réalisée dans une cavité froide (à unede 4 degrés Kelvin). Cette première montée end'une cavité supraconductrice sur le site du GANIL a permis de valider les procédures d'installation et de vérifier l'absence dedes cavités.: la qualification complète des 26 cavités accélératrices du LINAC est finalisée. Les mesures obtenues sont bien conformes à celles attendues. Cette étape a permis également de valider les performances cryogéniques de l'de l'accélérateur.: l'ensemble des éléments requis pour l'injection du faisceau dans le LINAC est validé. En effet, en parallèle des tests techniques, les prérequis de sureté pour l'injection du faisceau dans le LINAC ont été validés les uns après les autres depuis juillet 2019.Ainsi, prérequis de sureté et systèmes techniques étaient donc au rendez-vous le 28 octobre, pour la première injection d'un faisceau de protons dans les cryomodules du LINAC.: Un moment historique: La dernièreavant l'injection dans le LINAC a été levée, laissant ainsi pour la première fois un faisceau de protons parcourir le LINAC de SPIRAL2. Le faisceau de protons pré-accéléré a été réglé et a été injecté dans les cavités supraconductrices du LINAC.: le LINAC a atteint sa tension nominale et a accéléré un faisceau de protons à sa valeur nominale de 33 MeV.: L'implication importante des équipes de l'dede République Tchèque (NPI) et du GANIL a permis de réaliser une première expérience test avec la station d'et le système pneumatique rapide de transfert d'. Un premier spectre de désintégration a été obtenu lors du test d'irradiation dans NFS avec un faisceau de protons d'énergie de 33 MeV sur une cible deCe serapour 2019, depuis le 13 décembre, l'installation est entrée dans sa phase de maintenance annuelle. Elle est à présent réchauffée et mise au repos pour la trêve hivernale. Une trêve qui ne sera pas de trop pour tirer les leçons de ces premiersde mise en service et régler les soucis détectés. Le LINAC reprendra ensuite du service en avril et profitera dupour monter progressivement en puissance." précise Patrick Dolegieviez,SPIRAL2 accélérateur.Si tout se passe bien, les équipe de NFS passeront enfin à l'action, avec un planning partagé entre la montée en puissance de la machine (objectif de 10% de la puissance maximum attendue en 2020) et expériences tests pour laavec NFS.