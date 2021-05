Le proton, acteur montant de la fission

uranium (L'uranium est un élément chimique de symbole U et de numéro atomique 92. C'est un...)

spectromètre (Un spectromètre est un appareil de mesure permettant d'étudier de décomposer une quantité...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

plomb (Le plomb est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Pb et...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un...)

noyau atomique (Le noyau atomique désigne la région située au centre d'un atome constituée de protons et de...)

cassure (En minéralogie, la cassure désigne l'aspect de la surface d'un minéral qui,...)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la...)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

force nucléaire (La force nucléaire est une force qui s'exerce entre nucléons. Elle est responsable de la...)

charge électrique (La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière qui respecte le principe de...)

neutron (Le neutron est une particule subatomique de charge électrique totale nulle.)

proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire...)



Le spectromètre VAMOS++ au GANIL. Il permet d'identifier précisément le nombre de protons et de neutrons de tous les ions qui le traversent. / Image GANIL J.M. Enguerrand

Le rôle des neutrons en question

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface...)

piédestal (Un piédestal (pluriel : piédestaux) est un support isolé qui sert à...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

rang ( Mathématiques En algèbre linéaire, le rang d'une famille de vecteurs est la dimension du...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un...)

Un bilan très précis des réactions de fission

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la...)

xénon (Le xénon est un élément chimique, de symbole Xe et de numéro atomique 54. Le...)

fer (Le fer est un élément chimique, de symbole Fe et de numéro atomique 26. C'est le...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)



Image: IN2P3 E. Jullien / GANIL A. Lemasson

Le nombre de neutrons initial du fragment ne change rien

hasard (Dans le langage ordinaire, le mot hasard est utilisé pour exprimer un manque efficient, sinon...)

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte...)



Détecteur complémentaire ajouté au spectromètre VAMOS pour prendre en compte les deux fragments de fission qui sont émis dans des directions différentes. / Image Christelle Schmitt IPHC

combinaison (Une combinaison peut être :)

traverse (Une traverse est un élément fondamental de la voie ferrée. C'est une pièce posée en travers de...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et...)

New Delhi (New Delhi (Hindi: नई दिल्ली Naī Dillī,...)

Contacts:

physique nucléaire (La physique nucléaire est la science qui étudie non seulement le noyau atomique en tant...)

cnrs (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

Les protons pourraient bien jouer un rôle clé dans la fission des noyaux. Ce phénomène, à rebours des théories qui privilégiaient une action dominante des neutrons, a tout d'abord été observé dans la fission de noyaux lourds autour de l'. Aujourd'hui, une expérience menée au GANIL avec leVAMOS++, démontre qu'il est à l'oeuvre aussi dans la fission des noyaux plus légersdu, et pourrait dès lors concerner un vaste domaine de la carte des noyaux. Un résultat paru dans la revue PRLQuand de nouveaux neutrons et protons s'incrustent dedans un, ils créent une véritable pagaille qui conduit parfois à ladu noyau en deux fragments avec émission de neutrons: c'est la fission. Ce phénomène, abondamment décrit et même exploité pour produire de l'au quotidien, n'en demeure pas moins une énigme pour les physiciens nucléaires. Ils s'interrogent notamment sur la "pagaille" qui précède la fission. Dans la mêlée, deux acteurs sont à l'oeuvre, les neutrons, tenus par l'entremise de la, et les protons, nucléons chargés, qui cumulent l'effet attractif de celle-ci et celui répulsif de leur. Lequel duou duest donc à la manoeuvre ?Longtemps les neutrons et les effets quantiques de la force nucléaire ont été vus comme les meneurs. Mais depuis quelques années lecommence à tourner. Des simulations de plus en plus précises, prenant en compte des phénomènes jusque-là négligés ou seulement récemment observés, menées sur des ordinateurs de plus en plus puissants commençaient à lézarder ledes neutrons. Qui plus est, dans le groupe des actinides, celui des noyaux lourds dont fait partie l'uranium, plusieurs expériences indiquaient que les protons jouaient le premier rôle. Mais il était impossible de généraliser.Pour trancher, il fallait aller observer des réactions de fission dans d'autres régions de la charte nucléaire, et notamment pour des noyaux plus petits et donc bien moins fissibles. C'est la prouesse réalisée lors d'une expérience menée au GANIL auprès du nouvel instrument VAMOS++, par une collaboration dont Christelle Schmitt, physicienne nucléaire à l'IPHC est la porte-parole, et Antoine Lemasson coordinateurde l'instrument.Cette expérience a permis d'observer, comme pour les noyaux lourds, la signature de l'influence des protons, mettant définitivement le rôle de ces nucléons au centre de la fission des noyaux et reléguant les neutrons quasi aude spectateurs. "Avec cet article nous montrons que ce sont les mêmes lois qui s'appliquent dans des régions lointaines constate Christelle Schmitt. Le phénomène est général". Le changement de paradigme estL'expérience menée au GANIL a consisté à projeter, 10durant, un faisceau de noyaux de(Xe 124) sur une cible de(Fe 56) avec unesuffisante pour produire pardes noyaux de mercure (Hg 178). Ces derniers, excités, vont dans la majorité des cas relâcher leur énergie via l'émission de quelques neutrons et protons, mais quelques-uns vont le faire par fission en deux "gros" fragments de tailleet excités. Ce peut être un grand ou un petit, ou deux moyens, etc.En, les scientifiques ont observé plus de 300 combinaisons différentes de couples de fragments émis par les réactions de fission. L'analyse méticuleuse de ces produits permet de faire un bilan très précis de la répartition des protons et neutrons dans les deux fragments et d'en tirer des conclusions sur la fameuse pagaille qui a précédé l'éclatement du mercure.En l'occurrence, l'équipe a pu déterminer si des neutrons de désexcitation étaient émis par les fragments juste après la fission, avant même qu'ils n'aient pénétré le spectromètre. Cetteest déterminante, car ces neutrons signent l'état de déformation des fragments aude rupture. Résultat, certains fragments sont apparus clairement très déformés, ce qui montre que pour fissionner, le noyau a dû au préalable s'étirer et se déformer parfois grandement avant de se rompre en deux. Or, dans l'hypothèse où la fission serait l'oeuvre des neutrons, les effets quantiques dominants empêcheraient de telles déformations.Mais ce n'est pas tout, le choix du mercure comme noyau d'étude ne relève pas du, bien au contraire. Les produits de fission les plus gros de ce noyau sont aussi les mêmes que les plus petits émis par la fission des actinides déjà étudiés. A ceci prêt, qu'ils ont parfois un nombre de neutrons différent. "Nous avons ainsi pu comparer la déformation de noyaux plus ou moins riches en neutrons et constater que cette différence n'avait pas d'impact, explique Christelle Schmitt. En somme, les neutrons n'ont pas d'influence sur la déformation qui conduit le noyau à se scinder en deux, cedépend essentiellement des protons." En une expérience, l'équipe conjointe de l'IPHC et du GANIL a donc apporté deux pierres fondamentales à la compréhension de la fission: le phénomène passe par une déformation du noyau quel que soit l'élément concerné et il implique les protons bien plus que les neutrons.Sans l'instrument VAMOS++ du GANIL cette mesure n'aurait pas été possible. VAMOS++ est un spectromètre très particulier qui identifie les noyaux en les chahutant sur un parcours de 8 m de long avec unede champs magnétiques et électriques. Chaque noyau qui ley suit donc uneunique qui trahira de façon très précise, le nombre de ses protons, celui de ses neutrons et son énergie. Pour cette expérience et pour la première fois, VAMOS++, qui ne peut mesurer que le fragment de fission émis dans sa direction, a été augmenté d'un second bras d'analyse conçu par une équipe de physiciens deet qui a permis l'analyse conjointe du fragment partenaire. C'est cette combinaison, en mesure de faire un bilan complet et très précis de la fission, qui s'est révélée gagnante.- Fanny Farget - DAS Nucléaire et applications - fanny.farget at in2p3.fr- Christelle Schmitt - Chercheuse enà l'IPHC - christelle.schmitt at iphc..fr- Antoine Lemasson -ennucléaire au GANIL- Emmanuel Jullien - Responsable de la cellulede l'IN2P3 - communication at in2p3.fr