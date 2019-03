Sur le même thême

La mission Cheops prête pour un lancement à l'automne

Cheops dans la salle blanche

Observation des exoplanètes

La première mission de l'ESA consacrée à l'étude des exoplanètes, Cheops, quittera la Terre à bord d'un lanceur Soyouz au départ du port spatial de l'Europe à Kourou (Guyane française) entre le 15 octobre et le 14 novembre 2019. Les représentants dessont invités à solliciter une accréditation pour découvrir la mission lors d'un événement spécial organisé le 29 mars, au cours duquel ils pourront apercevoir ledans les salles blanches d', avant son stockage et son expédition vers Kourou.Le satellite observera les étoiles brillantes dont on sait qu'elles abritent des exoplanètes, en ciblant plus particulièrement les planètes d'une taille comprise entre celles de laet de Neptune. La mission Cheops se concentrera sur des exoplanètes connues, ce qui permettra de savoir exactement où et quand pointer les instruments pour observer leur transit sur lede leurhôte. Elle pourra ainsi observer plusieurs transits d'une mêmeet fournir aux scientifiques lesnécessaires pour parvenir à une caractérisation très précise de leur signature et déterminer sur cette base la taille des planètes observées.Lesprécises obtenues via Cheops seront combinées avec des informations concernant lades planètes découlant d'autres mesures afin de calculer leurapparente, dont dépend leur composition. Associés à des données relatives à l'de ces planètes et à leur étoile hôte, ces renseignements nous éclaireront sur la formation et l'évolution des planètes plus grandes que la Terre mais plus petites que Neptune.Cheops est une mission de l'ESA mise en oeuvre en partenariat avec la Suisse et plusieurs autres États membres, dont l'Espagne.