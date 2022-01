La mission Solar Orbiter fournit ses premiers résultats



© ESA - Solar Orbiter

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

Plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées...)

Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique...)

ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...)

héliosphère (L'héliosphère est une zone en forme de bulle allongée dans l'espace, engendrée...)

interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la...)

Fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine....)

sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des...)

Solar Orbiter (Solar Orbiter est un satellite artificiel d'observation du Soleil développé, en 2010, par...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

périple (Avant de désigner un voyage (agréable ou non, court ou long, sur mer ou non, effectif ou...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps...)

assistance gravitationnelle (L'assistance gravitationnelle ou appui gravitationnel, dans le domaine de la mécanique...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

unité astronomique (L’unité astronomique (symbole ua) correspond approximativement à la longueur du demi-grand...)

Orbiter (Orbiter est un simulateur de vol spatial réaliste, diffusé sous forme de graticiel (mais non open...)



Premières observations d'une émission radio solaire de type III avec quatre sondes différentes, dont Solar Orbiter. Le panneau de gauche représente le spectre dynamique des flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps...)

vitesse (On distingue :)

comète (En astronomie, une comète est un petit astre brillant constitué de glace et de...)

magnétosphère (La magnétosphère est la région entourant un objet céleste dans lequel les phénomènes...)

voyage (Un voyage est un déplacement effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

détecteur de particules (Un détecteur de particules est un appareil de physique des particules qui permet de détecter le...)

Références:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Solar Orbiter, dès ses premières phases d'études scientifiques, produit déjà une moisson de résultats remarquables. Un numéro spécial d'Astronomy and Astrophysics, paru le 14 décembre 2021, rassemble cette multitude d'études et d'. Sur les 56 des articles publiés, 25 se basent sur desde l'instrument Radio &Waves (RPW) dont le LESIA de l'- PSL est le principal responsable.L'instrument RPW, qui mesure lesélectriques et magnétiques dans l', a été conçu et construit par un consortium international mené par une équipe intégrée LESIA/CNES.de plus de dix ans de travail, RPW a été lancé avec neuf autres instruments et télescopes en février 2020 à bord de laeuropéenneen direction duAprès unde 21et de près de deux milliards de km, la sonde a subi une dernièrepar lale 27 novembre 2021, avant de débuter lanominale de sa mission avec un première passage à 0,3fin mars 2022 (soit à peu près la distance de Mercure lorsqu'elle se trouve au plus proche du Soleil).Les articles produits avec les observations durant la phase de croisière portent sur un très large éventail d'objectifs scientifiques.RPW a ainsi permis d'obtenir les premières observations d'une émission radio solaire de type III avec quatre sondes différentes, dont Solar(Musset et al., ainsi que la figure ci-dessous). Ces émissions radio sont produites par des électrons énergétiques injectés dans l'héliosphère lors d'éruptions solaires.L'instrument a aussi permis d'étudier le taux de poussières interplanétaire le long de l'de la sonde et de montrer que la population de poussières étudiée s'éloigne du Soleil à unede l'ordre de 50 km/s.RPW a également pu mesurer les ondes associées à la queue de laATLAS, ainsi qu'à lade Vénus, toutes deux rencontrées lors dude Solar Orbiterdu Soleil. Ces dernières ont pu être étudiées plus en détail en combinant les données de RPW à celles desénergétiques de l'instrument EPD.Lien vers le numéro spécial d'Astronomy and Astrophysics: https://www.aanda.org/component/toc/?task=topic&id=1340