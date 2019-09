Moins de réactifs et plus de sélectivité, pour une chimie organique plus verte et moins coûteuse

© Arnaud Voituriez

Mêmes atomes, mais formes différentes, certains produits avec une formule chimique identique présentent des propriétés parfois divergentes: une molécule pouvant être recherchée et l'autre nocive. Grâce à un système catalytique optimal, des scientifiques de l'dedes Substances Naturelles (ICSN, CNRS) favorisent la formation d'une de ces deux molécules,en réduisant les quantités de réactifs coûteux. Ces travaux sont publiés dans leLes phosphines trivalentes (PR3)de réactifs dans de nombreuses transformations chimiques où la phosphine est généralement oxydée (O=PR3). Très efficaces, ces réactions génèrent cependant uneimportante de déchets, ce qui complique la purification. Afin de limiter les quantités utilisées de ces phosphines, souvent dispendieuses, des chercheurs de l'Institut de Chimie des Substances Naturelles (ICSN, CNRS) emploient un agent réducteur qui retransforme les oxydes de phosphine en phosphine, auet à mesure de leur formation.Cette méthode a été utilisée pour la synthèse efficace de différents cyclobutènes chiraux, des molécules très prisées en synthèse. Unenon superposable à son image dans unest dite "chirale", et les deux molécules images l'une de l'autre sont appelées "énantiomères". Cette différence a priori minime modifie en réalité en profondeur les propriétés des molécules, qui peuvent même être opposées. Or le procédé des chercheurs de l'ICSN est justement sélectif: il produit majoritairement un seul des deux énantiomères. Cette méthode est d'autant plus avantageuse qu'elle utilise une très faible quantité de phosphine chirale extrêmement coûteuse. Ces travaux constituent une preuve de concept pour une production plus écologique et plus économique de molécules chirales, en particulier dans les domaines pharmaceutiques et de l'agrochimie.Lorton C., Castanheiro T. et Voituriez A.Catalytic and Asymmetric Process via PIII/PV═O Redox Cycling: Access to (Trifluoromethyl)cyclobutenes via a Michael Addition/Wittig Olefination Reaction.- Arnaud Voituriez -(ICSN UPR2301) - arnaud.voituriez at.fr- Stéphanie Younès - Responsable- inc.communication at cnrs.fr- Christophe Cartier dit- INC & Institut parisien de chimie moléculaire - inc.communication at cnrs.fr- Sophie Félix - Chargée de communication - inc.communication at cnrs.fr