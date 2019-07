Le multidétecteur FAZIA éclaire d'un nouveau jour les collisions nucléaires



crédit: P.Stroppa/CEA

FAZIA fonctionnera en tandem avec INDRA

Etudier le comportement du fluide nucléaire

Au GANIL une collaboration européenne (1) vient de terminer la toute première expérience avec le démonstrateur FAZIA. Un multidétecteur capable de donner une identification complète des noyaux qu'il détecte. Une prouesse mise à profit pour sonder le comportement "" des nucléons dans les noyaux atomiques. La moisson s'annonce prometteuse.Le multidétecteur FAZIA jette un regard inédit sur les noyaux en distinguant quels isotopes sortent des collisions. Et cela change beaucoup de choses pour les physiciens nucléaires. Jusqu'ici INDRA était l'de référence au GANIL pour regarder les résultats de collisions entre un faisceau d'ions et une cible, mais cequi officie depuis 1993, a une sérieuse limitation. Les multiples noyaux produits par chaquene sont identifiés qu'en termes dede protons contenus,. Autrement dit, INDRA ne voit que laet pas la, et il lui est impossible d'identifier les isotopes formés. Avec FAZIA, les chercheurs chaussent de nouvelles lunettes et distinguent avec précision la composition complète des noyaux (protons + neutrons) allant de l'jusqu'aux isotopes du calcium (=20) voire du manganèse (=25).Reste que pour l', le démonstrateur FAZIA, est unde 12 modules qui ne couvre qu'unréduitdes collisions. C'est pourquoi, il a été couplé avec INDRA, qui malgré ses limitations, à quant à lui l'énorme avantage de couvrir toutes les directions. C'est donc sous cette formeque le démonstrateur FAZIA fait ses premières expériences. Et pour inaugurer ce nouvelle assemblage, la collaboration a choisi d'étudier finement la manière dont les nucléons se comportent et interagissent entre eux au cours de collisions.En effet, il faut imaginer le noyau comme une gouttelette d'un fluide extrêmement dense (de l'ordre de 10^17 kg/m³) dont les propriétés reflètent l'entre les nucléons. Les physiciens ont développé des modélisations de cette "goutte" qui décrivent avec succès certaines propriétés macroscopiques des noyaux connus sur, comme leur masse par exemple. Cependant ces modèles ne fonctionnent pas dans toutes les situations. On observe notamment une divergence dans des situations deou de constitution hors normes comme dans des phases critiques de lades étoiles. Cette limite des modèles montre que le fluide nucléaire a encore des secrets à livrer.Laadoptée par l'équipe INDRA/FAZIA pour progresser dans la compréhension du fluide nucléaire est de provoquer et observer des collisions très spéciales entre isotopes de(Ni58/Ni58, Ni58/Ni64, Ni64/Ni58 et Ni64/Ni64). La collision a lieu à unesavamment dosée pour que len'entraîne pas unebrutale, mais au contraire laisse leaux noyaux d'interagir l'un avec l'autre. Ils échangent alors des nucléons avant de finalement se disloquer en de multiples fragments. "Il s'en forme suivant les conditions de 5 à 30 voire 40 parfois" précise John Frankland responsable des systèmes d'depour l'expérience. En provoquant cette fragmentation avec différents isotopes, donc avec plus ou moins de neutrons dans les noyaux de Nickel, les scientifiques pourront étudier les différences subtiles dans le comportement du fluide nucléaire directement liées à sa composition. Des différences d'une importance clé pour la compréhension, par exemple, des étoiles à neutrons.Dans l'expérience qui vient de se terminer, les scientifiques utilisaient un démonstrateur de FAZIA composé de 12 modules de 80cm de long et 15kg chacun placés en aval de la cible pour recevoir les débris. A l'avenir, leest de créer un détecteur qui couvre l'ensemble des directions pour ne rater aucun débris. Mais pour cela il faudra parvenir à miniaturiser les composants. Un développement qui est encore en discussion actuellement.(1) La collaboration FAZIA réunit des chercheurs de laboratoires français (Grand accélérateur national d'ions lourds, Laboratoire deCorpusculaire de Caen,ded'Orsay, Subatech), italiens (INFN Firenze, Catania, Napoli, Padova, Bologna), polonais (Université Jagiellonian de Cracoviede Varsovie)- Emmanuel Jullien -- Fanny Farget - DAS Nucléaire et Applications.- John Frankland - Chargé deau GANIL.