Nanofibrilles de cellulose: le bois vecteur de la chimie verte





chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

fibres (Une fibre est une formation élémentaire, végétale ou animale, d'aspect filamenteux, se...)

béton (Le béton est un matériau de construction composite fabriqué à partir de...)

automobile (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste...)

médicament (Un médicament est une substance ou une composition présentée comme possédant...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

Papier (Le papier (du latin papyrus) est une matière fabriquée à partir de fibres...)

thérapeutique (La thérapeutique (du grec therapeuein, soigner) est la partie de la médecine qui...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de...)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il...)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

persistance ( Persistance (statistiques) Persistance (informatique) en peinture : La...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

adsorption (L'adsorption, à ne pas confondre avec l'absorption, est un phénomène de surface par lequel des...)



Spectres RMN 13C CPMAS de nanofibrilles de cellulose modifiées en surface par des molécules de furane (Le furane, de formule brute C4H4O, est un composé hétérocyclique simple et...)

Au-delà des résonances 13C de la cellulose (C1 à C6), on peut clairement détecter la présence de molécules de furane greffées en surface sur le spectre DNP (voir l'encart avec une vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et...)

Références:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les chercheurs de l'Irig ont développé la polarisation dynamique nucléaire (DNP), une technique origine qui leur permet ici d'étudier la surface de nanofibrilles de cellulose (NFC) fonctionnalisées par une molécule thérapeutique. Ils obtiennent des informations importantes sur leurde, dude départ jusqu'à sa fonctionnalisation, et ceci sans marquage isotopique. Ces résultats ouvrent la voie à l'utilisation de la DNP pour le développement d'une chimie de surface efficace et reproductible des NFC.Les nanofibrilles de cellulose (NFC) obtenues à partir du bois sont un matériau biosourcé et renouvelable qui trouve son intérêt dans des applications récentes, par exemple deset composites pour le, l'industrieou lesd'emballage. Par ailleurs, la surface spécifique importante des NFC (50-150 m/mg), leur non-toxicité et leur grande stabilitéles rendent également pertinentes comme nano-plateformes de chimie, notamment pour des applications innovantes dans les domaines de l'ou de la. Dans le domaine de la santé, par exemple, les nanofibrilles sont envisagées comme vecteurs de"intelligents" à libération contrôlée. Le succès de cette voie repose, néanmoins, fortement sur la capacité à comprendre en détail la chimie de surface mise en oeuvre lors du greffage de laactive.Les chercheurs de l'Irig, en collaboration avec le Centre Technique du(CTP) et trois autres laboratoires grenoblois (LGP2, DPM et Cermav), sont parvenus à étudier en détail la surface des NFC fonctionnalisées par une molécule. Les résultats ont été obtenus grâce à une technique de caractérisation originaleà l'Irig: la RMN solide haute résolution couplée à la(DNP). Cette technique permet d'augmenter de plusieurs ordres de grandeur la sensibilité de la RMN conventionnelle à l'état solide. Ainsi, alors que cette étude portait sur des NFC présentant un faible taux de greffage, la DNP a permis d'obtenir des informations importantes sur leur chimie de surface au cours des différentes étapes de transformation, depuis le matériau de départ jusqu'à sa fonctionnalisation.Concernant le matériau de départ, les chercheurs sont parvenus à détecter sans ambiguïté des fragments du composé chimiqueutilisé pour la pré-oxydation des NFC. Ils ont également pu caractériser la présence d'unités cellulosiques dépolymérisées. Après greffage en surface des NFC, lesobtenues par DNP révèlent lade la présence d'agents de couplage résiduels utilisés pour la réaction de fonctionnalisation (amidation), même après plusieurs lavages. De plus, les mesures permettent d'estimer lade molécules actives présentes en surface,en différenciant l'du greffage covalent. Ces informations remarquables ont pu être obtenues sans avoir recours au marquage isotopique, ce qui était hors de portée des techniques conventionnelles d'analyse.Ces premiers résultats ouvrent la voie à l'utilisation des informations fournies par la DNP pour le développement d'une chimie de surface efficace et reproductible des nanofibrilles de cellulose.Kumar A, Durand H, Zeno E, Balsollier C, Watbled B, Sillard C, Fort S, Baussanne I, Belgacem N, Lee D, Hediger S, Demeunynck M, Bras J and De Paëpe GThe surface chemistry of a nanocellulose drug carrier unravelled by MAS-DNP., 2020.