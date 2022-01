Un nanomatériau polyvalent et très prometteur, obtenu par auto-assemblage de protéines



(c) toto8888

Des chercheurs du CEA-Irig sont parvenus à élaborer un matériau multicouche en nid d'abeilles avec des pores espacés de 8 nm. Cette nouvelle nanostructure facile à doter de fonctions chimiques intéresse aussi bien la biocatalyse, les biocapteurs, le photovoltaïque ou la nanoélectronique.Comment concevoir desinnovants en "sculptant" des nanostructures toujours plus fines et aux propriétés inédites ? Tandis que l'approche top-down adoptée en(photolithographie) marque le pas avec une finesse de motif voisine de 20 nm, l'auto-assemblage de protéines (bottom-up) apparaît prometteuse mais souffre de plusieurs défauts:- La nanostructure est pour l'formée d'une seule couche de protéines (épaisseur de quelques nm seulement).- Le greffage de molécules reste un défi.Pour repousser ces limites, des chercheurs de l'Irig ont exploité les propriétés d'unede(LEAFY) pour construire des structures end'abeilles. Leurs pores ont unde 5 nm et sont espacés de 8 nm ; leur épaisseur atteint 31 nm, soit lade l'empilement de 40 protéines. Chacune des protéines possédant des acides aminés modifiables et fonctionnalisables à l'intérieur des pores, la nanostructure offre une grande variété de liaisons chimiques possibles avec des ligands sur uncolossal de sites de greffage (plus de 500.000 par µm²) ! Les chercheurs sont ainsi parvenus à métalliser sélectivement l'intérieur des pores avec duet de l'or.Comment les scientifiques ont-ils confectionné ces nids d'abeilles ? Chez les plantes à fleurs, la protéine LEAFY a naturellement la capacité de s'auto-assembler (via un "domaine d'oligomérisation") afin de favoriser la transcription de l'ADN en ARN pour la, ce domaine forme spontanément des polymères hélicoïdaux correspondant à l'empilement de 40 couches de protéines qui s'imbriquent ensuite les uns dans les autres pour constituer les nids d'abeilles.L'de ses propriétés font de cette nanostructure une "plateforme" polyvalente intéressant aussi bien la biocatalyse, les biocapteurs ou le photovoltaïque. De plus, sesnanométriques permettent d'envisager la production de masques de lithographie susceptibles de concurrencer les technologies actuelles telles que les copolymères à blocs.