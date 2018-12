L'évolution de la traque aux Neptunes chaudes

Les Neptunes chaudes, des planètes qui rétrécissent



Ce graphique situe les exoplanètes en fonction de leur taille et de leur distance par rapport à leur étoile. Chaque point représente une exoplanète. Des planètes de la taille de Jupiter (situées en haut du graphique) et des planètes de la taille de la Terre et des super-Terres (en bas) se trouvent à la fois proches et loin de leur étoile. Mais les planètes de la taille de Neptune (au milieu), proches de leur étoile, sont rares. Ce soi-disant désert de Neptune chaude montre que de tels mondes extraterrestres sont rares, ou qu'ils étaient abondants à une certaine époque, mais ont disparu depuis. L'observation que GJ3470b, une Neptune chaude à la limite du désert, est en train de perdre rapidement son atmosphère suggère que les Neptunes plus chaudes ont pu se transformer en super-Terre (Une super-Terre est une planète extrasolaire plus massive que la Terre, mais théoriquement moins massive qu'une géante gazeuse. Le terme de super-Terre est...)

"Mais où sont passées les Neptunes chaudes ?" C'est la question que se posent depuis longtemps les astronomes, face à l'absence mystérieuse de planètes de la taille de Neptune, très proches de leur étoile. Une équipe de chercheurs, dirigée par des astronomes de l'de Genève (UNIGE), vient de découvrir qu'une de ces planètes perd son atmosphère à un rythme effréné. Cetterenforce laselon laquelle les Neptunes chaudes perdent une grande partie de leur atmosphère et se transforment en de plus petites planètes nommées super-Terres, qui elles sont bien plus nombreuses. Des résultats à lire dans la revue Astronomy & Astrophysics.Les pêcheurs seraient perplexes s'ils ne capturaient que de gros et de petits, mais peu de poissons de taille. C'est à peu de choses près ce qui arrive aux astronomes chasseurs d'exoplanètes. Ils ont en effet trouvé des planètes chaudes de la taille de Jupiter, ainsi que des super-terres chaudes – des planètes dont lene dépasse pas 1,5 fois celui de la Terre –, mais pas de planètes proches de leur étoile de taille intermédiaire comme Neptune. Ce mystérieux déficit de Neptune chaudes, appelé aussi, suggère deux explications: soit ces mondes sont rares, soit ils étaient abondants à un moment donné, mais ils ont disparu depuis.Il y a quelques années, des astronomes de l'UNIGE utilisant lede la NASA ont découvert que l'atmosphère detiède GJ 436b perdait de l'hydrogène. Cette perte n'est pas suffisante pour menacer l'atmosphère de GJ 436b, mais suggère que des Neptunes recevant plus d'de leur étoile pourraient évoluer plus dramatiquement. C'est ce que viennent de confirmer ces mêmes astronomes, membres du pôle denational PlanetS*. A l'aide de, ils ont observé qu'une autre Neptune tiède, nommée GJ 3470b, perd son hydrogène 100 fois plus rapidement que GJ 436b. Les deux planètes résident à environ 3,7 millions dede leur étoile, soit un dixième de la distance entre Mercure et le, mais l'étoile de GJ 3470b est bien plus jeune et énergétique. "C'est la première fois que l'on observe une planète perdre son atmosphère si vite que cela peut impacter son évolution", déclare Vincent Bourrier,au Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE,membre dueuropéenACES** et premier auteur de cette étude. L'équipe estime que GJ 3470b aurait déjà perdu plus d'un tiers de sa"Jusqu'à maintenant, nous n'étions pas sûrs du rôle joué par l'des atmosphères dans la formation du désert", déclare Vincent Bourrier. La découverte de ces deux Neptunes tièdes perdant leur atmosphère en bordure de ce désert renforce l'idée que la version plus chaude de ces planètes est éphémère. Les Neptunes chaudes auraient ainsi rétréci pour devenir des mini-Neptunes, ou se seraient même érodéespour ne laisser que leur cœur rocheux. "Cela pourrait expliquer l'abondance de super-Terres chaudes découverte", explique David Ehrenreich, professeur associé au département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'UNIGE et co-auteur de l'étude.L'de l'évaporation de ces deux Neptune tièdes est encourageante, mais les membres de l'équipe savent qu'ils doivent en observer davantage pour confirmer leurs prédictions. Malheureusement, l'hydrogène qui s'échappe de ces planètes ne peut pas être détecté si celles-ci se trouvent à plus de 150 années-lumière de la Terre (GJ 3470b se trouve à 97 années-lumière), car l'hydrogène est alors caché par leinterstellaire. Les chercheurs prévoient donc d'utiliser Hubble pour chercher d'autresd'échappement atmosphérique, car l'hydrogène pourrait entraîner avec lui des éléments plus lourds tels que le. La solution pourrait aussi venir de l', dont le rayonnement dans l'n'est pas bloqué par le. "L'hélium nous permettra d'élargir la portée de nos relevés, estime Vincent Bourrier. La sensibilité élevée duJames Webb devrait nous permettre également de détecter l'hélium qui s'échappe des petites planètes, comme les mini-Neptunes, et de compléter nos observations de la bordure du désert." Vincent Bourrier , post-doctorant au Département d'astronomie - Faculté des sciencesCette recherche est publiée dans Astronomy & AstrophysicsDOI: 10.1051/0004-6361/201833675