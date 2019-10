Neutrons et froid quantique

A gauche: Réfrigérateur à dilution (La dilution est un procédé consistant à obtenir une solution finale de concentration inférieure que celle de départ, soit par ajout de solvant, soit par prélèvement d'une partie de la solution et en...) diffractomètre (Le diffractomètre est un appareil permettant de mesurer la diffraction d'une onde sur une cible. Le terme est utilisé exclusivement pour la diffractométrie de rayons X.)

Au centre: Cellule de pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.) hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il ouvre la série des gaz nobles dans le tableau périodique des...) conteneur (Dans le domaine du transport, un container (de l'anglais), parfois francisé en conteneur, est un caisson métallique, en forme de...)

A droite: Écrans en vanadium pour l'écrantage du rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.) thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de chaleur suivant différents...)

A gauche: Évolution en température des diffractogrammes neutrons (G4.1@LLB)

du composé hyper-kagomé Tb3Ga5O12 (TN = 260 mK).

A droite: Ordre magnétique dans Tb3Ga5O12, déterminé par affinement Rietveld des données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

La physique de la matière condensée repose sur quelques concepts fondateurs, comme le paradigme de Néel (avec sa description des ordres magnétiques classiques), la théorie des liquides de Fermi (avec le concept de quasi-particule), et la théorie de Landau des transitions de phases (mettant en exergue le concept de brisure spontanée de symétrie). Toutefois, de nouvelles découvertes bouleversent ces dogmes, mettant enle rôle des fortes corrélations entre quasi-particules, la découverte de transitions detopologiques, ou l'de nouveaux états de laCe sont par exemple les liquides ou glaces de, les états de boucle de courant dans certains oxydes, ou la description de nouvelles transitions de phase, sans symétrie brisée, mettant en jeu le confinement/déconfinement d'objets topologiques comme les vortex. Ceci suscite et motive toujours plus avant l'étude de la matière et des "quantiques", pour acquérir de nouvelles connaissances fondamentales et en tirer le meilleur parti pour des applications diverses. Ces nouveaux états de la matière se rencontrent dans des conditions ultimes et notamment aux très basses températures, dans la gamme du milliKelvin (mK).Dans cette, et pour accompagner cette, notre équipe du LLB responsable de l'opération du diffractomètre de neutrons G4-1 (LLB-Orphée) a fait l'd'un nouvel appareil permettant de réaliser des mesures dedes neutrons jusqu'à des températures ultra-basses (40 mK).Fabriqué par lede CryoConcept (famille Hexa Dry), un réfrigérateur à dilution a été adapté pour le diffractomètre à neutrons froids G4-1 en collaboration avec les chercheurs et ingénieurs du LLB. Une des difficultés rencontrées est de s'assurer de la thermalisation des échantillons. En effet, ceux-ci sont sous forme de, ce qui limite fortement la conduction de la. Pour assurer une bonne thermalisation, les échantillons sont chargés dans des cellules spéciales, conçues par le laboratoire dedu SPEC, qui permettent de maintenir une pression d'hélium de 15 à 40 bars. Aux températures de travail, cet hélium devenuassure la thermalisation des échantillons. Le dispositif permet d'atteindre des températures minimales de 38 mK, avec uneet autonome de lajusqu'à 10 K.Par ailleurs, l'écrantage du rayonnement thermique, indispensable pour atteindre ces températures, suppose de placerde l'une série d'écrans en, emboités comme des poupées russes. Ces écrans sont donc de fait placés dans le faisceau de neutrons, ce qui donne lieu à uneparasite. Si rien n'est fait pour la supprimer, cette contribution se présente sous la forme d'une série de pics de Bragg propre à chaque. Qui plus est, comme ces écrans ne sont pas précisément au centre du faisceau mais en, la position de ces pics se décale d'autant plus que l'écran est éloigné du centre du faisceau. La qualité de la mesure est donc très significativement dégradée, et limite les performances globales du. Pour supprimer cette contribution, les écrans ont été adaptés en y dessinant des fenêtres en vanadium. Ces fenêtres sous-tendent la totalité de l'accessible aude G4-1. En outre le vanadium est un diffuseur "incohérent" dudeneutronique, si bien que son utilisation permet de supprimer de facto les pics de Bragg. Un prototype de ce dispositif avait été testé dans le cadre du"1Dmag" financé par le labex PALM. Dans ce, il a par exemple pu être montré que l'absence de brisure de symétrie rapportée jusqu'ici dans la littérature sur le composé pyrochlore Er2Sn2O7 était due en fait à une mauvaise thermalisation. En s'affranchissant de cette difficulté, la température de mise en ordre magnétique a pu être mesurée (~ 100 mK) et la structure associée a pu être déterminée [1].Ce nouveau réfrigérateur à dilution a été livré en mars 2019 (cahier des charges rédigé en février 2018, réception de l'offre CryoConcept en juillet 2019). Il est depuis cette date mis à la disposition des utilisateurs de LLB-Orphée. De nombreuses expériences (plus d'une vingtaine) ont déjà été réalisées: sur des systèmes magnétiques complexes, comme en particulier les composés géométriquement frustrés à structure "pyrochlore" [1], [2], [3], "kagomé" et "hyperkagomé", les matériaux à base de"RKKY", ou les composés magnétiques unidimensionnels, tous caractérisés par des températures d'ordre magnétique, ou par des phénomènes d'ordre à courte distance, en dessous de 1 K. Le réfrigérateur est en service jusqu'à l'arrêt duOrphée. Au-delà, il sera réutilisé pour les projets SONATE et/ou les projets de CRG sur le réacteur à hautde l'ILL (projets SAM et GAPS).D'autres programmes de recherche bénéficient actuellement de ce nouvel équipement: parmi eux, citons le projet PALM Pyroman (LPS-Univ Orsay-LLB), qui s'intéresse aux systèmes géométriques frustrés de type "Kagomé", le projet dede Mélanie Léger relatif à la "fragmentation quantique" (collaborationNéel-LLB (soutenu par le 2FDN et financé par l'UGA), et une collaboration avec l'de Hiroshima qui étudie la structure magnétique de molécules cages [4]. A titre d'exemple, la figure ci-dessous présente les derniers résultats obtenus par notre équipe du LLB sur des composés géométriquement frustrés de type hyper-Kagomé.Ce nouveau réfrigérateur à dilution est mis à la disposition des utilisateurs de LLB-Orphée depuis juillet 2019. Plus d'une vingtaine d'expériences ont déjà pu être réalisées sur:- des systèmes magnétiques complexes, comme en particulier les composés géométriquement frustrés à structure "pyrochlore" [1], [2], [3], "kagomé" et "hyperkagomé",- les matériaux à base de terres rares "RKKY",- ou les composés magnétiques unidimensionnels,tous caractérisés par des températures d'ordre magnétique, ou par des phénomènes d'ordre à courte distance, en dessous de 1 K. Le réfrigérateur est en service jusqu'à l'arrêt du réacteur Orphée. Au-delà, il sera réutilisé pour les projets SONATE et/ou les projets de CRG sur le réacteur à haut flux de l'ILL (projets SAM et GAPS).D'autres programmes de recherche bénéficient actuellement de ce nouvel équipement: parmi eux, citons le projet PALM Pyroman (LPS-Univ Orsay-LLB), qui s'intéresse aux systèmes géométriques frustrés de type "Kagomé", le projet de thèse de Mélanie Léger relatif à la "fragmentation quantique" (collaboration institut Néel-LLB, soutenue par le 2FDN et financé par l'UGA), et une collaboration avec l'Université de Hiroshima pour l'étude de la structure magnétique de molécules cages [4]. À titre d'exemple, la figure ci-dessous présente les derniers résultats obtenus par notre équipe du LLB sur des composés géométriquement frustrés de type hyper-Kagomé.[1] Long-range order in the dipolar xy antiferromagnet Er2Sn2O7, S. Petit et al., Physical Review Letters 119, 18 (Oct. 2017), 187202.[2] Fragmentation in spin ice from magnetic, E. Lefrancois et al., Nature Communications 8 (Aug. 2017), 209.[3] Spin decoupling under a staggered field in the Gd2Ir2O7 pyrochlore, E. Lefrancois et al., Physical Review B 99, 6 (Feb. 2019), 060401.[4] Chiral-crystal-structure transformations and magnetic states of R3Rh4Sn13 (R=La and Ce), K. Suyama et al., Physical Review B 97, 23 (June 2018), 235138.Contact CEA-IRAMIS: Françoise Damay et Philippe Boutrouille (LLB/NFMQ)