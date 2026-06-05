🔭 Notre Voie Lactée a avalé une autre galaxie, Loki, et en porte encore la trace

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Représentation artistique d'une galaxie naine perdant ses étoiles au profit d'une galaxie plus massive

Crédit: NOIRLab

Au cœur du disque de la Voie lactée, une région où les étoiles sont généralement jeunes et riches en éléments lourds, vingt astres se distinguent par leur grand âge et leur pauvreté en métaux. Cette anomalie intrigue les astronomes, car elles semblent venir d'ailleurs.Selon une équipe de chercheurs dirigée par Federico Sestito, ces étoiles pourraient être les vestiges d'une galaxie naine baptisée "Loki", avalée par la Voie lactée il y a des milliards d'années. L'étude, publiée dans les, s'appuie sur unedechimiques et orbitales. Alors que des travaux antérieurs avaient déjà repéré ces étoiles grâce à leurs mouvements particuliers, l'ajout d'informations sur leur composition chimique a permis de confirmer leur origine commune.Les étoiles les plus anciennes de l'Univers, formées peu après le Big Bang, sont composées principalement d'et d'. En fusionnant ces éléments, elles ont produit desplus lourds, enrichissant les générations suivantes. Les vingt étoiles de Loki, étant très âgées, ne contiennent que des traces seulement de fer et d'autres métaux. Cette signature chimique, couplée à leurétrange, les distingue des étoiles locales.Pour établir le lien, les scientifiques ont utilisé plusieurs techniques: spectroscopie à haute résolution, analyse des mouvements orbitaux et simulations théoriques. Ils ont comparé la composition des étoiles à celle d'autres populations stellaires, comme celles du halo galactique ou des galaxies naines actuelles. Résultat: les étoiles de Loki montrent des traces d'enrichissement par des supernovas énergétiques, des hypernovas et des fusions d'étoiles à neutrons, mais aucune signe d'explosions de naines blanches. Cela indique une galaxie d'origine "petite et énergétique".Ces vestiges permettent de comprendre comment la Voie lactée s'est construite. Les étoiles les plus pauvres en métaux sont riches en informations sur les premiers instants de formation des galaxies. Selon Sestito, elles révèlent les processus primordiaux qui ont façonné notre galaxie et l'origine des éléments. Trouver de tels groupes dans le disque est difficile, car la région est encombrée d'étoiles jeunes. Mais chaque découverte affine notre image dugalactique.L'avenir s'annonce prometteur. Avec les futures installations spectroscopiques capables d'analyser des milliers d'étoiles à la fois, les astronomes espèrent débusquer d'autres galaxies naines cachées. Ces "Loki" supplémentaires permettront de retracer plus précisément les briques élémentaires qui ont assemblé la Voie lactée. Comme le rappelle Sestito, chaque étoile ancienne est un fossile précieux, porteur de l'histoire de notre coin de l'Univers.