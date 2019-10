Un nouveau calendrier pour la formation des planètes ?

nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère. L’aspect d'un nuage...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état...)

La poussière cosmique, matériau des planètes

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire un...)



Le grand interféromètre NOEMA du Plateau de Bure. Crédits: IRAM

Des grains de poussière plus gros que prévu

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est...)

grain (En météorologie maritime: Un grain est un vent violent et de peu de durée qui s'élève soudainement et qui est généralement accompagné de...)

énergie thermique (L'énergie thermique est l'énergie cinétique d'un objet, qui est due à une agitation désordonnée de ses molécules et de ses atomes. Les transferts d'énergie thermique entre corps sont appelés transferts...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999) et qui précède un million un (1 000 001). Il vaut un millier de milliers.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

milieu interstellaire (En astronomie, le milieu interstellaire est le gaz raréfié qui, dans une galaxie, existe entre les étoiles et leur environnement proche. Ce gaz est habituellement...)



La proto-étoile IRAS 4A. A gauche: La région NGC1333 observée en infrarouge avec le satellite Spitzer/IRAC. Au milieu: Au coeur de cette région, image de la proto-étoile IRAS 4A observée en lumière millimétrique (1mm) au Plateau de Bure. A droite: Variation radiale de l'indice d'émissivité β de la poussière autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre...)

Contact:

Publication

Class (CLASS (CLS) est un célèbre groupe de l'underground informatique. CLASS a cessé son activité le 8 janvier 2004 et en a profité pour réaliser une "endtro". Selon leurs dires,...)

base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou « BDD ») est un lot d'informations stockées dans...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une...)

Horizon (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie,...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

Une équipe internationale dirigée par des chercheurs du Département d'Astrophysique (DAp) du CEA-Paris Saclay vient pour la première fois de sonder en détail les enveloppes de poussière entourant les étoiles encore en cours de formation (ou proto-étoiles dites de classe 0), grâce au grand interféromètre de l'IRAM, NOEMA , situé sur le Plateau de Bure en France. A leur grande surprise, les chercheurs ont découvert la présence de grains de poussière dont la taille augmente en se rapprochant de la proto-étoile centrale. La présence de gros grains de poussière, déjà formés moins de 100 000 ans après le début de l'effondrement dudeinitial, est extrêmement inattendue. Ces grains sont lapremière à partir de laquelle se forment les planètes. Ces résultats pourraient donc suggérer que la chronologie de la formation des futures planètes doit être ré-examinée. Ces conclusions sont publiées dans la revue Astronomy & Astrophysics Comment les grains de poussière présents dans le gaz interstellaire s'agrègent-ils pour constituer les briques de base des futures planètes ? Cette question reste encore un mystère car sonder les grandes enveloppes de gaz et de poussières entourant les étoiles en cours de formation n'est pas trivial. Cela nécessite en particulier desà haute résolution spatiale car même si ces enveloppes peuvent atteindre desjusqu'à 300 milliards de(soit 2 000 fois la distance Terre-Soleil), à la distance des étoiles leur taille sur lereste très petite. De plus lade ce gaz étant très faible, il n'émet principalement que de laau delà de l', dans la gamme dite (sub)milimétrique.Pour détecter la poussière et en déduire ses propriétés physiques (taille des grains, température, composition), les chercheurs ont étudié unde 12 étoiles en formation du programme CALYPSO , grâce au grand interféromètre NOEMA, und'antennes placées au sommet du plateau de Bure, dans les Alpes.Les résultats montrent que l'indice β d'émissivité de la poussière - qui mesure l'efficacité avec laquelle laduémet son- est extrêmement bas dans toutes les enveloppes, et qu'il diminue à mesure que l'on va aux plus petits rayons. Ces faibles valeurs sont un signe de la présence de gros grains (> 100 microns) dans ces objets jeunes et indique une croissance régulière jusqu'au centre des disques.La présence de gros grains dans les environnements d'étoiles très jeunes est cohérent avec les prédictions théoriques d'émission polarisée de la poussière produites par la même équipe, plus tôt cette[1] . Des observations récentes réalisées avec l'interféromètre ALMA (ESO Chili) suggèrent également que des planètes pourraient déjà être formées dans les disques protoplanétaires âgés de seulement und'années. C'est un indice supplémentaire que la formation des grains à partir desquelles les planètes se forment pourrait se produire beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait auparavant.Le fait que la croissance du grain soit déjà réalisée moins de 100 000 ans après le début du processus de formation des étoiles est néanmoins extrêmement surprenant. Ces résultats pourraient être les prémices d'une révision majeure de la chronologie de la formation des planètes extrasolaires, et questionnent encas notre compréhension actuelle de l'évolution des grains depuis les régions les plus diffuses dujusqu'aux centres des disques circumstellaires où se forment les planètes."Low dust emissivities and radial variations in the envelopes of0 protostars: a signature of early grain growth?"M. Galametz, A. J. Maury, V. Valdivia, L. Testi, A. Belloche, Ph. AndréAstronomy & Astrophysics (sous presse), 2019, voir l'article en PDFVoir aussi sur laArxiv: https://arxiv.org/abs/1910.04652Cea reçu le financement du European Research Council (ERC) sous le programme de l'Union Européene2020 pour laet l'innovation (MagneticYSOs project, grant agreement N° 679937)Voir aussi: Des embryons de disques proto-planétaires beaucoup plus petits que prévu (28 février 2019)