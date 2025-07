☄️ Un visiteur interstellaire bientôt visible à l'œil nu dans le ciel ?

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Nouvelles simulations montrant l'origine probable de 3I/ATLAS dans le disque épais de la Voie lactée.

Crédit: M. Hopkins/Ōtautahi-Oxford team. Base map: ESA/Gaia/DPAC, Stefan Payne-Wardenaar, CC-BY-SA 4.0



3I/ATLAS est une comète interstellaire se dirigeant vers le soleil à plus de 210 000 km/h.

Crédit: Olivier Hainaut et al./European Southern Observatory

Qu'est-ce qu'une comète interstellaire ?

Un visiteur venu d'ailleurs traverse actuellement notre Système solaire à une vitesse vertigineuse. Ce corps céleste, nommé 3I/ATLAS, pourrait être l'un des objets les plus anciens jamais observés.Les astronomes estiment que cette comète interstellaire, se déplaçant à plus de 210 000 km/h, est âgée d'environ 3 milliards d'années. Son origine remonterait à une région de la Voie lactée biende celle où se trouve notreL'étude de 3I/ATLAS a été rendue possible grâce à un modèle informatique, développé par des chercheurs de l'Université d'Oxford. Ce modèle, alimenté par desde l'observatoire spatial Gaia, permet de retracer les trajectoires des objets interstellaires. Les résultats suggèrent une origine dans le 'disque épais' de la Voie lactée, une zone riche en étoiles anciennes.La composition de 3I/ATLAS intéresse particulièrement les scientifiques. Riche en glace d'eau, elle pourrait développer une queue spectaculaire en s'approchant du soleil. Ce phénomène, dû à la vaporisation de la glace par les rayons solaires, offrirait un spectacle unique aux astronomes amateurs et professionnels.Les chercheurs restent toutefois prudents. Les données doivent encore être confirmées par des observations supplémentaires. Cependant, 3I/ATLAS représente une opportunité rare d'étudier un objet issu d'une autre partie de notre galaxie, offrant des indices précieux sur la formation des systèmes stellaires.L'arrivée de 3I/ATLAS dans notre voisinage cosmique est un événement rare. Seuls deux autres objets interstellaires ont été identifiés auparavant. Chacun de ces visiteurs offre une chance unique d'en apprendre davantage sur l'univers au-delà de notre Système solaire.Une comète interstellaire est un corps céleste qui ne provient pas de notre Système solaire. Contrairement aux comètes traditionnelles, liées gravitationnellement au soleil, ces visiteurs traversent notre système à grande vitesse avant de repartir dans l'espace interstellaire.Ces objets sont des reliques des premiers temps de la formation des systèmes stellaires. Leur étude permet aux scientifiques de comprendre les conditions qui régnaient lors de la naissance des étoiles et des planètes dans d'autres parties de la galaxie.Les objets interstellaires sont détectés grâce à des télescopes spécialisés qui scrutent le ciel à la recherche de mouvements inhabituels. Une fois repéré, leur trajectoire est analysée pour déterminer s'ils proviennent de l'extérieur du Système solaire.Des programmes comme ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) jouent un rôle crucial dans cette chasse. Ils permettent une surveillance continue du ciel, augmentant les chances de capturer ces visiteurs éphémères.Une fois identifié, un objet interstellaire est étudié sous toutes les coutures. Spectroscopie, photométrie et modélisation orbitale sont autant d'outils utilisés pour percer ses secrets. Ces études aident à comprendre non seulement l'objet lui-même, mais aussi les environnements stellaires dont il est issu.