Un nouveau microscope de pointe inauguré au CEMES-CNRS



Nouveau microscope au Japon avant démontage

© Florent Houdellier, directeur du laboratoire commun HC-IUMi

Chercheurs du CEMES manipulant le prototype de MET ultra-rapide cohérent "FemtoTEM"

© Cyril Fresillon, photothèque CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Contacts chercheurs:

Le Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales (CEMES) du CNRS a récemment développé une méthode innovante permettant de scruter les propriétés de la matière à de très petites échelles de temps et d'espace. Afin de valoriser cette découverte et de la rendre accessible à toute la communauté, chercheurs français du CEMES-CNRS et ingénieurs japonais de l'entreprise Hitachi High-Technologies Corporation (HHT) se sont rapprochés et ont conçu un nouveau microscope dans le cadre du laboratoire commun HC-IUMi (Hitachi-CNRS Infrastructure of Ultrafast Microscopy) sur lequel cette méthode sera transférée et optimisée. Cet équipement de pointe est inauguré le 24 septembre à Toulouse.Les relations entre le CEMES-CNRS et HHT ont débuté dès 2009, alors que le laboratoire français cherchait à acquérir un nouveau microscope électronique en transmission (MET) permettant de réaliser des expériences impossibles avec des instruments conventionnels. Français et Japonais ont ainsi collaboré pour mettre auun microscope unique en son genre répondant pleinement aux besoins de laLa MET offre une excellente résolution spatiale, mais possède une faible résolution temporelle. Elle permet en somme d'étudier des phénomènes physiques à l'échelle atomique à undonné, et non de suivre leur évolution dans le. Pour dépasser cette limite, les chercheurs du CEMES ont développé une source cohérente d'électrons ultra-rapide, unique au, qu'ils ont de prime abord installé sur un vieux microscope d'HHT. Ce canon d'électrons permet de générer des impulsions électroniques ultra-courtes (quelques centaines de femtosecondes) grâce au couplage d'une nano-pointe métallique et d'unultra-rapide.Dans le cadre du laboratoire commun HC-IUMi, créée en 2018, cette source sera installée sur un nouveau microscope moderne dont certains éléments clés ont été conjointement conçus par HHT et le CEMES afin de tirer parti d'un maximum des potentialités de la nouvelleultrarapide. En effet, l'utilisation d'une telle source pulsée cohérente combinée à ce microscope dernière génération permettra entre autres d'étudier des phénomènes physiques, tels que lades champs électriques, magnétiques, ou de contraintes au sein de nanomatériaux sur des durées très courtes,en les observant à l'échelle sub-nanométrique.Le CEMES a réalisé sixde travaux pour remplir les conditions nécessaires à l'installation d'un tel instrument (stabilité, électromagnétique etnotamment). L'équipe franco-japonaise a aussi développé une nouvelle lentille dite "double" permettant l'du faisceau laser dans deux positions au sein de la colonne. La fabrication de cette lentille a été réalisée par HHT et les premiers tests ont été achevés avec les équipes du CEMES à l'usine d'HHT à Hitachi Naka (Japon) avant ledu microscope vers Toulouse au2019.En combinant cette lentille à la source d'électrons cohérente ultrarapide et à divers accessoires, ce nouveau microscope permettra de développer des nouveaux modes d'de la. Cet instrument unique offrira au CEMES-CNRS, ainsi qu'à l'de la communauté internationale, l'opportunité d'étudier la dynamique ultrarapide de la matière sur des échelles allant du micrométre à l'et venant ainsi appuyer des pans de la recherche aussi divers que la nanoptique, le femtomagnétisme, la mécanique vibrationnelle, la femtochimie et pourquoi pas la dynamique des macromolécules biologiques.- Florent Houdellier -de recherche CNRS et directeur du laboratoire commun HC-IUMiflorent.houdellier at cemes.fr- Yoshifumi Taniguchi - Ingénieur Hitachi High-Technologies et directeur adjoint du Laboratoire commun HC-IUMiyoshifumi.taniguchi.gz at hitachi-hightech.com- Alexiane Agullo - Attachée de presse CNRSalexiane.agullo at cnrs.fr