Nouveau record mondial pour le stockage d'un qubit



Cristal utilisé pour le stockage de qubits photoniques et illuminé par un laser dans un cryostat, instrument permettant d'obtenir des températures cryogéniques. (c) Antonio Ortu/CC-BY

Mémoriser le signal pour qu'il ne se perde pas

Publication:

Contact:

Ordinateurs, smartphones, GPS: laa permis de nombreuses avancées technologiques. Elle ouvre aujourd'hui de nouveaux champs dedans le domaine de la(l'art de coder des messages) dans le but de développer des réseaux de télécommunication ultrasécurisés. Un obstacle, toutefois: au bout de quelques centaines dedeau sein d'une, les photons qui convoient les qubits ou "bits quantiques" porteurs de l'information se perdent et disparaissent. Ils ont doncde "répéteurs", sortes de "relais", qui reposent en partie sur unequantique. En parvenant à stocker durant 20 millisecondes undans unfaisant office de mémoire, une équipe de l'(UNIGE) a établi un record mondial et franchi une étape majeure pour l'élaboration de réseaux de télécommunication quantique longue distance. Cette recherche est à découvrir dans la revueDéveloppée au cours du XXe, laquantique a permis de décrire les comportements deset des particules ainsi que certaines propriétés du. En rompant avec la physique classique, elle a engendré une véritable révolution et introduit des notions sans équivalents dans lemacroscopique. A l'instar de la, qui décrit la possibilité pour une particule de se retrouver à plusieurs endroits à la fois, ou de l'intrication, qui décrit la capacité de deux particules à s'affecter mutuellement de manière instantanée à distance (on parle d'"action fantôme à distance").Aujourd'hui, ces théories sont au coeur de nombreuses recherches en cryptographie. Les propriétés quantiques permettent en effet de garantir une authenticité et une confidentialité parfaites à une information (un qubit) portée par particules de(un photon) et transmise entre deux interlocuteurs via. Grâce au phénomène de superposition, l'émetteur sait immédiatement si leconvoyant l'information a été intercepté.Un obstacle majeur empêche cependant le développement de systèmes de télécommunication quantique sur de longues distances: au-delà de quelques centaines de kilomètres, les photons se perdent et le signal disparaît. Ce dernier ne pouvant être copié ou amplifié - il perdrait l'qui garantit sa confidentialité - l'enjeu est de trouver le moyen de le répéter sans l'altérer en créant des "répéteurs" basés en partie sur une mémoire quantique.En 2015, l'équipe de Mikael Afzelius, maître d'et de recherche au sein du Département de physique appliquée de la Faculté des sciences de l'de Genève (UNIGE), avait réussi à stocker un qubit porté par undurant 0,5 millisecondes au sein d'un cristal faisant office de "mémoire". Ce procédé avait permis au photon de transférer son état quantique aux atomes du cristal avant de disparaître. Le phénomène n'avait toutefois pas duré suffisamment longtemps pour permettre la construction d'unplus vaste de mémoires, conditionau développement d'une télécommunication quantique longue distance.Aujourd'hui, dans le cadre du programme européen, l'équipe de Mikael Afzelius est parvenue à augmenter sensiblement cette durée en stockant un qubit durant 20 millisecondes. "Il s'agit d'un record mondial pour une mémoire quantique basée sur un système solide, en l'occurrence un cristal, se réjouit le. Nous avons même réussi à atteindre la durée de 100 millisecondes en admettant une petite perte de fidélité." Comme lors de leurs précédents travaux, les scientifiques de l'UNIGE ont utilisé des cristaux capables d'absorber la lumière puis de la réémettre, dopés à certains métaux appelés "" (ici de l'europium). Ces cristaux ont été maintenus à -273,15°(zéro absolu) car au-delà de 10° au-dessus de cette, l'du cristal détruit l'intrication des atomes."Nous avons également appliqué un petitd'un millième de Tesla sur le cristal et utilisé des méthodes de découplage, qui consistent à envoyer des radiofréquences intenses sur le cristal. Ces techniques ont pour effet de découpler les ions de terres rares des perturbations de l'et d'augmenter presque d'un facteur 40 les performances de stockage que nous connaissions jusque-là", explique Antonio Ortu, post-doctorant au sein du Département de physique appliquée de l'UNIGE. Les résultats de cette recherche constituent une avancée majeure pour le développement de réseaux de télécommunication quantique longue distance. Ils ramènent également le stockage d'un état quantique porté par un photon à une échelle dequi peut être désormais appréciée par l'être humain.Plusieurs défis devront toutefois encore être relevés. "Il s'agit à présent d'étendre encore le temps de stockage. En, il suffirait d'augmenter la durée d'exposition du cristal aux radiofréquences mais, pour l', des obstacles techniques à leursur un temps plus long nous empêchent d'aller au-delà des 100 millisecondes. Il est toutefois certain que ces difficultés techniques pourront être résolues", indique Mikael Afzelius.Les scientifiques devront également trouver le moyen de concevoir des mémoires capables de stocker plus d'un seul photon à la fois et ainsi disposer de photons "intriqués", gage de confidentialité. "L'objectif est de développer un système qui soit performant sur l'de ces points et qui puisse être commercialisé d'ici dix ans", conclut le chercheur.Cette recherche est publiée dans npj Quantum Information - DOI: 10.1038/s41534-022-00541-3 Mikael Afzelius - Maître d'enseignement et de recherche. Département de physique appliquée. Faculté des sciences - Mikael.Afzelius at unige.ch