De nouveaux verres aux propriétés uniques

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

Chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

ParisTech (ParisTech, ou Institut des sciences et technologies de Paris, est un établissement qui...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)



© François-Xavier Coudert

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus...)

ferroélectricité (Les cristaux ferroélectriques ont un moment dipolaire électrique même en l’absence...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile...)

trempe (La trempe ou trempage est un traitement thermique consistant en un refroidissement rapide d'un...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état...)

décomposition (En biologie, la décomposition est le processus par lequel des corps organisés, qu'ils...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de...)

conductivité thermique (La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des...)

conductivité électrique (La conductivité électrique est l'aptitude d'un matériau à laisser les charges électriques se...)

Référence:

Blanc (Le blanc est la couleur d'un corps chauffé à environ 5 000 °C (voir...)

Contacts:

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui...)

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie,...)

Chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les perovskites hybrides sont des matériaux largement étudiées pour leurs propriétés impliquées dans le transport d'ions, la conduction thermique ou la photoconduction... Encore faut-il pouvoir conserver ces propriétés lorsque les perovskites passent de l'état cristallin à l'état vitreux, une étape incontournable avant de pouvoir les introduire dans des composants électroniques. Objectif atteint pour les scientifiques de l'dede(CNRS/Chimie, PSL University). Leurs travaux font l'd'un article dans la revueLes pérovskites hybrides sont très étudiées à l'état solide cristallin en raison de leurs propriétés remarquables pour led'ions, la photoconductivité, laou la multiferroïcité... Ce sont des cristaux hybrides organiques-inorganiques qui ressemblent aux "Metal-organic frameworks" (MOF's),poreux, découverts plus récemment, et utilisés par l'industrie dans des procédés de, stockage et transformation chimique de molécules.Les MOF's sont stables sous formeà hautede passage obligatoire pour leur transformation enpar refroidissement rapide ouafin de les intégrer dans des composants électroniques. Sous forme vitreuse, ils conservent ainsi letridimensionnel de liaisons organiques-inorganiques de lacristalline d'origine, et donc les propriétés qui font leur intérêt ! Ce qui n'était jusqu'à maintenant pas le cas des pérovskites hybrides dont les propriétés étaient uniquement observables dans leur état cristallin.Grâce aux recherches d'un large consortium regroupant des équipes d'expérimentateurs et théoriciens, les scientifiques de l'Institut de recherche de chimie Paris (CNRS/Chimie ParisTech, PSL University) ont montré que plusieurs matériaux de la famille des perovskites hybrides pouvaient, dans des conditions particulières, subir unecontrôlée pour produire un liquide sansde leurs composants organiques.De plus, comme pour les matériaux MOF's, la trempe des liquides de ces perovskites hybrides permet d'obtenir des verres qui conservent en grande partie la connectivité inorganique-organique, et donc leurs propriétés physiques: très faible, propriétés thermo-mécaniques proches de celles des polymères... Une nouvelle voie d'accès par phase liquide à des verres hybrides fonctionnels que l'on pourrait potentiellement étendre à d'autres familles de matériaux.Bikash Kumar Shaw, Ashlea R. Hughes, Maxime Ducamp, Stephen Moss, Anup Debnath, Adam F. Sapnik, Michael F. Thorne, Lauren N. McHugh, Andrea Pugliese, Dean S. Keeble, Philip Chater, Juan M. Bermudez-Garcia, Xavier Moya, Shyamal K. Saha, David A. Keen, François-Xavier Coudert, Frédéric& Thomas D. Bennett.Melting of Hybrid Organic-Inorganic Perovskites- François-Xavier Coudert - fx.coudert at chimie-paristech.fr- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr- Christophe Cartier dità l'Institut parisien de chimie moléculaire & Chargé de mission pour la communication scientifique de l'INC - inc.communication at cnrs.fr