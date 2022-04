Polaritons: une nouvelle particule hybride ni électrons, ni photons

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

Tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

chat (Le chat domestique (Felis silvestris catus) est un mammifère carnivore de la famille des...)

mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)

conductivité électrique (La conductivité électrique est l'aptitude d'un matériau à laisser les charges électriques se...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...)

relief (Le relief est la différence de hauteur entre deux points. Néanmoins, ce mot est souvent employé...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés,...)

explosif (Un explosif est un composé chimique défini ou un mélange de corps susceptibles lors...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Lorsqu'on pense aux propriétés des matériaux ou des réactions chimiques, on pense aux atomes ou aux molécules qui les composent et non à leur environnement électromagnétique. Pourtant, les charges électromagnétiques ou les rayons lumineux de l'influencent le comportement d'unou d'une réaction et peuvent en modifier les propriétés. C'est l'idée à la base de lapolaritonique, qui consiste à contrôler l'environnement desou des réactions chimiques en exploitant les fluctuations quantiques duBien que ces fluctuations sonnent comme de la, elles constituent un phénomène bien réel et assez simple à comprendre.lea déjà entendu parler du principe d'incertitude, au moins dans sa version populaire duà la foiset vivant. Plus rigoureusement, le principe d'incertitude implique que toutes les propriétés d'un système ne peuvent être déterminées parfaitement. Le même principe s'applique également au vide électromagnétique (l'absence de photons), qui ne peut être entièrement, précisément déterminé. Puisqu'il y aura toujours une certaine fluctuation de ladedans le vide, on ne peut assurer avec certitude l'absence de photons. C'est une propriétéde notreCes fluctuations quantiques sont omniprésentes et souvent négligeables, mais peuvent être amplifiées à un niveau extrême par exemple en utilisant des microcavités dont les parois sont réfléchissantes (des miroirs). Pourquoi cela est-il intéressant ? Ces fluctuations peuvent être exploitées pour le développement d'applications innovantes en, enet en électronique. En effet, en présence de telles fluctuations, laet les photons ne peuvent plus être décrits l'un sans l'autre, faisant émerger de nouvelles particules hybrides - les ''polaritons''. Lorsque cela se produit, les propriétés individuelles des molécules sont altérées, mais également leur comportement collectif. Il est possible d'exploiter ces deux types de modifications, par exemple en chimie polaritonique, pour diminuer, lors d'une réaction chimique, lade certains produits non désirables, parce que toxiques ou dommageables pour l'environnement, ou encore pour augmenter le rendement de produits d'intérêts difficiles à synthétiser. Au niveau des matériaux, l'émergence des polaritons produit des effets remarquables sur lades semiconducteurs. Il devient également possible de contrôler dynamiquement lade certains matériaux.Finalement, cette avancée en science fondamentale et les nouvelles applications qui en découlent mettent enla pertinence de considérer à la fois les molécules et leur environnement électromagnétique. Ledes fluctuations pour le développement d'applications dites ''polaritoniques'' constitue un nouvelpour l'avancement technologique et industriel. Les polaritons sont à la base de nouvelles technologies excitantes comme les lasers polaritoniques et peuvent servir pour la fabrication de circuits optoélectroniques, où les électrons et les photons sont utilisés en même, grâce à la naturedes polaritons. Il est encore tôt pour dire exactement quelles seront les retombées des applications polaritoniques, mais chose certaine, ce nouveau domaine connaît un développementet devrait permettre la conception de technologies avec des fonctionnalités nouvelles, qui auraient été autrement impensables.