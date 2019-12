Une nouvelle technologie pour détecter les neutrinos et étudier l'asymétrie matière-antimatière



La collaboration ProtoDUNE-DP, à laquelle participe l'Irfu, procède aux tests au Cern d'un détecteur de neutrinos "double phase", contenant près de 800 tonnes d'argon liquide et gazeux. Cette technique, potentiellement plus performante que la détection avec argonseul, pourrait être utilisée pour l'expérience, qui démarrera en 2026 aux États-Unis et permettra notamment d'étudier l'matière-antimatière.Les neutrinos sont extrêmement abondants mais ils n'interagissent que très peu avec la. Les détecteurs doivent donc être très grands et très précis. Ainsi l'expérience DUNE utilisera-t-elle quatre modules totalisant 70.000 tonnes d'argon. De très rares neutrinos interagiront avec lesd'argon en produisant des électrons, qui seront détectés in situ, dans une "chambre àtemporelle". Celle-ci permet de reconstruire précisément lades particules, de les identifier et de mesurer leur dépôt d'ProtoDUNE vise à préparer le passage à l'échelle horsde DUNE avec und'argon intermédiaire. Le premier prototype, mis en service en 2018, utilise la technique éprouvée "monophase", qui sera mise en oeuvre pour le premier module de DUNE. Le second, appelé ProtoDUNE-DP (double phase), présente une couche d'argon gazeux, située au-dessus du liquide. Cette innovation permet d'amplifier lepar rapport à une détection dans le liquide et donc, d'augmenter la sensibilité de l'expérience. Un atout important pour détecter des neutrinos provenant de supernovæ. La résolution spatiale sera également meilleure. Dernier avantage: les composants électroniques, situés dans leen partie haute du, resteront accessibles une fois le détecteur rempli d'argon liquide.De la taille d'unede trois étages, le prototype ProtoDUNE-DP doublea enregistré ses premièresde particules en août 2019. Il collecte actuellement des rayons cosmiques puis recevra à partir de 2021, à la fin du long arrêt technique du LHC (LargeCollider), un faisceau de particules créé par le super-synchrotron à protons du Cern.DUNE sera composé d'un détecteur proche de la source de neutrinos (l'accélérateur de protons du Fermilab, près de Chicago) et d'un autre, distant de 1.300, dans le laboratoire souterrain Sanford, dans le Dakota du, sous 1600 mètres de roches.Les équipes françaises CEA etsont impliquées dans l'des points clés technologiques de ProtoDUNE-DP, en particulier la détection dans la phase gazeuse pour ce qui concerne l'Irfu. La collaboration DUNE compte plus de 1.000 scientifiques et ingénieurs de plus de 30