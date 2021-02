Nouvelles perspectives sur le mécanisme de la fission nucléaire

Le spectromètre nu-Ball sur l'installation ALTO à IJCLab détecte les rayons gamma émis lors des réactions de fission.

© CNRS/Luc Petizon.

"Une rotation générée après la fission"

Publication:

La collaboration internationale nu-Ball, travaillant sur l'installation ALTO du laboratoire IJCLab, apporte de nouveaux résultats éclairant la manière dont les fragments de fission d'un noyau atomique acquièrent spontanément un mouvement de rotation sur eux même: le. Cette étude à laquelle sont associés 6 laboratoires de l', fait l'd'une publication cedans la revueLa, dans laquelle un noyau lourd se scinde en deux et libère de l', est connue depuis plus de 80 ans. Cependant, aujourd'hui encore, des questions restent ouvertes sur le phénomène. Les scientifiques se demandent notamment comment expliquer que lorsqu'unlourd fissionne, les fragments qui en résultent possèdent un moment angulaire (ils tournent sur eux-mêmes), tandis que le noyau original n'en a pas du. Ce phénomène, extrêmement complexe à observer, est au coeur d'une nouvelle étude menée par la collaboration internationale nu-Ball dirigée par le Laboratoire Irène-Joliot-Curie (IJCLab) à Orsay. Ses résultats paraissent aujourd'hui dans l'article " Angular momentum generation in nuclear fission " publié dans la revuePour s'attaquer à cette question, la collaboration nu-Ball a cherché à préciser le moment précis où le moment angulaire apparaissait dans les fragments. S'il était créé pendant la déformation du noyau fissionnant ou juste après la rupture. Dans le premier cas, un couplage entre les spins des deux fragments devait être constaté. L'absence de couplage plaiderait en revanche pour une mise en rotation décalée. Pour mesurer cela la collaboration nu-Ball ades réactions de fissionavec la source de neutrons pulsés Licorne et a mesuré les rayons gamma émis lors de l'expérience avec l'de détection gamma nu-Ball. Les échantillons irradiés étaient de l'd'U et de l'isotope deTh. Les expériences ont été réalisées de février à juin 2018 avec plus de 1200de faisceau cumulé auprès de l'accélérateur du tandem.Les nouvellessemblent indiquer que le moment angulaire observé dans les fragments de fission est en fait généré après ladu noyau. Comme attendu, les détecteurs gamma observent que le moment angulaire moyen des fragments varie avec leur, en suivant uneende. Mais il ressort aussi que les deux fragments ont des masses distinctes et unmoyen différent.Jonathan Wilson (IJCLab), porte-parole de la collaboration nu-Ball, déclare: "Ce qui m'a vraiment surpris, c'est l'absence de dépendance significative du spin moyen observé dans un fragment par rapport au spin minimum exigé dans le fragment partenaire. Cettediscrédite la plupart des théories qui supposent que le moment angulaire est généré avant la fission. Nos résultats montrent que cette rotation du fragment sur lui-même est générée après la fission. On pourrait illustrer le phénomène par un élastique tendu qui serait brusquement lâché et générerait unede rotation ou de".Ces nouvelles perspectives sur le rôle du moment angulaire dans la fission nucléaire sont importantes pour la compréhensionet la description théorique du processus de fission. Elles ont également des conséquences dans d'autres domaines de, comme l'étude de la structure des isotopes riches en neutrons ; la synthèse et la stabilité des éléments super-lourds ; mais aussi dans des applications pratiques telles que le problème d'échauffement dans les réacteurs nucléaires dû à l'émission des rayons gamma. L'évaluation de lade rayons gamma émise lors de la fission nucléaire est déterminante pour le calcul des effets calorifiques.J.N. Wilson, " Angular momentum generation in nuclear fission " (2021),