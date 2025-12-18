☄️ L'objet interstellaire 3I/ATLAS s'approche au plus près de la Terre ce vendredi

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



La comète interstellaire 3I/ATLAS photographiée le 11 novembre, montrant un noyau brillant et une queue ionique bien définie

Crédit: The Virtual Telescope Project

L'objet interstellaire 3I/ATLAS atteindra son point le plus proche avec la Terre ce vendredi 19 décembre 2025. Les éphémérides issues du système JPL Horizons situent ce minimum à 06:00 UTC. À cet instant, l'objet passera à environ 1.8, soit près de 270 millions de3I/ATLAS a été repérée le 1er juillet 2025 par le réseau ATLAS, via un instrument au Chili, puis signalée au Minor Planet Center. Le MPC a ensuite officialisé sa désignation, en tant que comète, sous la forme C/2025 N1 (ATLAS), tout en actant sa trajectoire hyperbolique. Ce détail orbital est déterminant, car il indique une origine extérieure au Système solaire. Les astronomes la classent ainsi comme le troisième visiteur interstellaire identifié, après 1I/ʻOumuamua en 2017 et 2I/Borisov en 2019.L'évènement du 19 décembre ne correspond pas à un passage "près du Soleil", mais à une géométrie favorable avec la Terre. Le périhélie de 3I/ATLAS a eu lieu fin octobre 2025, ce qui a modifié saet sa cadence de suivi. Les observateurs s'intéressent surtout aux gaz et poussières libérés quand le noyau est chauffé. Ces signatures spectrales servent à comparer la chimie d'un corps formé autour d'une autre étoile avec celle des comètes locales. La distance reste importante, mais l'alignement améliore le rapport signal sur bruit.Pour affiner les prédictions, l'Agence spatiale européenne a indiqué avoir exploité des données acquises depuis Mars, afin de mieux contraindre la trajectoire. L'objectif est pratique: réduire les incertitudes de pointage au moment où la comète est la plus accessible. Plusieurs campagnes d'imagerie ont déjà été menées, dont des prises de vue par Hubble à la fin novembre, alors que l'objet se trouvait encore à plusieurs centaines de millions de kilomètres. Ce suivi sert aussi à mesurer l'évolution de l', et à estimer la taille du noyau.Côté observation amateur, les spécialistes préviennent que 3I/ATLAS ne sera pas un spectacle à l'œil nu. Les recommandations convergent vers un, avec une ouverture d'au moins 15 cm, et plutôt 30 cm pour faciliter la détection. Autour du 19 décembre, la comète se situe dans la zone du Lion, à proximité apparente de l'étoile Régulus, avec un repérage plus simple avant l'aube.Pour le public éloigné des sites sombres, une alternative consiste à suivre des observations en direct. Le Virtual Telescope Project a annoncé une diffusion en ligne autour du passage au plus près, sous réserve de conditions météo favorables. Ce type de retransmission s'appuie sur des instruments robotisés et des caméras à longue pose. Les images sont utiles aussi aux chercheurs, car elles documentent l'éclat global et la morphologie de la chevelure et de la queue. L'enjeu est de collecter un maximum de données avant que l'objet ne s'éloigne à nouveau, avec une luminosité décroissante.Après le 19 décembre, la trajectoire de 3I/ATLAS la mènera vers les régions externes du Système solaire. Un prochain jalon concerne un passage proche de Jupiter en mars 2026, à l'échelle des distances planétaires, sans risque pour la planète. Cette étape ne doit pas être confondue avec une "capture", car l'objet conserve une vitesse et une énergie orbitale caractéristiques d'un objet interstellaire. Les astronomes continueront de l'observer tant que sa magnitude le permet. Chaque mesure aide à mieux comprendre la fréquence et la diversité de ces intrus cosmiques.