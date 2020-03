Des ondes de transition pour contrôler l'architecture de métamatériaux reconfigurables

Observations expérimentales d'ondes de transition se propageant à travers des structures 2D. Chaque onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de matière.)

© LAUM

Échantillon auxétique bistable 2D à l'"état stable ouvert" (bleu) avant que l'onde de transition ne soit excitée par l'indenteur situé en bas. L'échantillon est constitué d'une plaque de polymère souple qui a été découpée au laser selon un motif spécifique. Les données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire,...) caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

© Ahmad Rafsanjani

Métamatériau constitué de cellules élémentaires bistables, dans leurs états d'équilibre ouvert ou fermé. Cellule élémentaire dans l'état fermé (en bleu) et ouvert (en jaune).

© LAUM

Référence

En exerçant une sollicitation mécanique simple à une extrémité d'un matériau architecturé, composé d'un réseau de cellules bistables, une équipe internationale de chercheurs a montré que l'on pouvait engendrer, de manière contrôlée, des transitions globales entre de multiples configurations. Ces résultats, issus d'une collaboration entre des chercheurs du LAUM, du Caltech, de l'ETH Zurich et de l'd'Harvard, sont publiés dans la revueLes métamatériaux élastiques sont cesspécifiquement conçus pour avoir des caractéristiques intéressantes et contrôlées allant au-delà de celles habituellement observées dans les solides classiques, par exemple pour amortir efficacement des vibrations ou pour l'isolation. L'équipe internationale de chercheurs, du LAUM (CNRS/Le Mans Université), du Caltech, de l'ETH Zurich et de l'Université d'Harvard, a exploré une autre propriété de ces: leur capacité à évoluer entre de multiples configurations stables à 2 ou 3, lorsqu'elles sont le siège d'unede transition.Pour étudier ce phénomène, les chercheurs ont commencé par découper, auou au jet d', une plaque en polymère, afin de fabriquer unarchitecturé particulier: une structure complexe constituée d'unde cellules élémentaires déformables. Chaque cellule peut adopter deux états mécaniques stables, "ouvert" ou "fermé". Lorsque l'on exerce une excitation mécanique à une extrémité du réseau, par exemple en comprimant progressivement quelques cellules, on déclenche une onde de transition qui en se propageant fait basculer les cellules élémentaires d'un état à l'autre, créant ainsi une nouvelle configuration globale du matériau.Des expérimentations ont été réalisés sur des réseaux 2D de cellules bistables, ainsi que des simulations, basées sur un modèle inspiré des théories dedans les solides cristallins. Cette double approche a permis d'analyser lade transition dans le métamatériau, et de comprendre comment il est possible d'obtenir un effet prédéterminé de reconfiguration.Les chercheurs ont aussi étudié l'effet de défauts ponctuels (par exemple une cellule modifiée, contrainte de rester dans un des deux états stables) volontairement introduits dans le réseau. Bien choisis, ces défauts permettent de réorienter l'onde de transition, de la ralentir, de l'accélérer, ou encore de la stopper, afin d'obtenir une configuration finale trèsde sa forme initiale. Ce mouvement, contrôlé par la configuration précise de la structure, pourrait par exemple être utilisé dans un dispositif d'actionneur ou dans la conception d'unsouple.Les chercheurs du LAUM veulent continuer à étudier l'utilisation des ondes de transition pour des applications à la locomotion - faire avancer une structure sur un plan, par exemple. À plus long terme, le même type de dispositifs pourrait servir à déployer ou replier des structures telles que des tentes, des arches, des supports... Par ailleurs, ces structures macroscopiques, qui reproduisent les effets observés à petite échelle dans les matériaux cristallins lors de transitions de, ou entre des domaines dans des matériaux magnétiques, ou encore dans les fluides, pourraient s'avérer utiles comme plateformeet théorique pour lasur les transitions de phase.Guided transition waves in multistable mechanical metamaterials,L. Jin, R. Khajehtourian, J. Mueller , A. Rafsanjani, V. Tournat, K. Bertoldi, and D. M. Kochmann.PNAS February 4, 2020 117 (5) 2319-2325.