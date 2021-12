Origine de luminescence intense

Structure moléculaire du complexe Cyclo-Ir (à gauche), schéma de ce complexe montrant l'orientation du Cyclo-Ir à l' interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface...) angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts...) inclinaison (En mécanique céleste, l'inclinaison est un élément orbital d'un corps en orbite autour d'un...)

Gauche: Diffractogramme mesuré sur les cristaux 2D de Cyclo-Ir in-situ à la surface de l'eau montrant les 3 premiers pics de Bragg (11), (20), and (02).

Droite: Enceinte sous Hélium (L'hélium est un gaz noble ou gaz rare, pratiquement inerte. De numéro atomique 2, il...)

Publication:

Contact:

Synchrotron (Le terme synchrotron désigne un grand instrument électromagnétique destiné...)

SOLEIL (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile...)

Orme (Les ormes sont des arbres du genre Ulmus, famille des Ulmaceae ou Ulmacées atteignant une...)

Les matériaux luminescents, qui continuent à émettre de la lumière après avoir été éclairés, trouvent des applications dans notre vie quotidienne, par exemple dans les dispositifs d'éclairage. Pour ce type d'application, les cristaux bidimensionnels (2D) organométalliques sont très prometteurs. Leurpeut être fortement augmentée par le phénomène d'émission induite par l'agrégation (EIA). Comprendre et contrôler l'EIA pourrait permettre d'obtenir à faible coût des2D photoluminescents àambiante. Lades rayons X en incidence rasante (GIXD) à lade l', sur la ligne, permet de déterminer la structure de ces cristaux.Les cristaux moléculaires bidimensionnels (2D) sont une classe importante de matériaux pour leurs applications en électronique et photonique. Leur épaisseur extrêmement réduite – idéalement une seule couche de molécules – explique cette appellation "2D" et leur confère des propriétés optoélectroniques uniques, différentes de celles des cristaux organiques massifs,en économisant la, en permettant des coûts de production inférieurs et une éventuelle flexibilitéUne forte luminescence a récemment été mise en évidence dans des cristaux moléculaires massifs, présentant des propriétés dites d'émission induite par l'agrégation (EIA). L'assemblage des molécules provoque la restriction des rotations et des vibrations intramoléculaires qui peuvent nuire à la luminescence. Mais les mécanismes qui induisent l'EIA dans les matériaux massifs ne se manifestent dans les cristaux 2D qu'à des températures très basses (77K, température de l'liquide) conduisant à une faible luminescence à température ambiante. Comprendre et contrôler le processus d'auto-assemblage des molécules constituant les cristaux 2D pourrait permettre d'obtenir à faible coût des matériaux luminescents à température ambiante.Une équipe constituée de scientifiques de laboratoires de l'Indian Association for the Cultivation of(Kolkata) et du Saha Institute of Nuclear Physics (Kolkata) a mis auune technique pour contrôler la fabrication de cristaux bidimensionnels présentant une EIA et constitués de complexes d'Ir(III) cyclométallique, [Ir(ppy)(PPh3)2(H)(Cl)] (Cyclo-Ir). La fabrication a lieu à la surface de l'eau par la technique dite des couches de Langmuir, qui permet unde lade surface ; les cristaux 2D obtenus sont stables, d'épaisseur moléculaire, d'unede l'ordre du µm, et montrent une luminescence supérieure aux cristaux obtenus en solution.Cette équipe est venue sur la ligne SIRIUS étudier ce système directement à la surface de l'eau afin de comprendre l'origine de la luminescence.Les mesures de diffraction des rayons X en incidence rasante (GIXD ; cf. figures) effectuées sur SIRIUS ont révélé la formation par auto-assemblage à la surface de l'eau d'un2D de cellules rectangulaires centrées de Cyclo-Ir, une structurede celle des cristaux dans le composé. La détermination de cette structure, en complément de mesures deatomique, de photoluminescence et de, et associée aux calculs dede lade la densité (DFT), a permis de comprendre pourquoi de tels cristaux 2D se forment à la surface de l'eau, mais aussi l'origine et l'amélioration de leur luminescence à température ambiante: dans cette structure le phénomène d'EIA est favorisé par la forte réduction des rotations intramoléculaires du complexe d'Iridium et par l'absence d'interactions π- π, connues pour éteindre la luminescence. Il faut aussi souligner que la luminescence obtenue avec ces cristaux 2D à température ambiante est comparable à celle obtenue dans des solutions gelées à l'azoteL'étude par GIXD sur la ligne SIRIUS permet de comprendre et d'améliorer le contrôle de ladu Cyclo-Ir à la surface de l'eaupour lade la luminescence des composés, non massifs, présentant une EIA.Biswas, S., Manna, G., Das, B., Bhattacharya, A., Pal, A.K., Datta, A., Alam, P., Laskar, I.R., Mondal, P., Mukhopadhyay, M.K., Sanyal, M.K., Acharya, S. "Origin of Intense Luminescence from Supramolecular 2D Molecular Crystals". Small., on line first (08/10/2021): (2021).- L'des Merisiers Saint-Aubin, BP 48 91192 Gif-sur-Yvette Cedex