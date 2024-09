Cette technologie transforme les déchets plastiques en matériaux précieux

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



a - Schéma montrant la transformation induite par la lumière du CTAC sur une couche atomique de WSe 2 .

b - Schéma montrant le processus de réaction photochimique impliquant l'activation des liaisons C–H et la formation de liaisons C=C.

Une nouvelle approche pour transformer les déchets plastiques en matériaux à haute valeur ajoutée pourrait offrir des solutions prometteuses pour la gestion des déchets et le développement durable.En utilisant un laser, des chercheurs ont réussi à décomposer certains plastiques en leurs éléments fondamentaux, permettant ainsi de les réutiliser sous forme de nanomatériaux carbonés. Ce procédé innovant ouvre des perspectives intéressantes pour l'industrie, notamment dans les domaines du stockage d'information, de l'imagerie médicale et de la pharmaceutique.Des chercheurs issus de plusieurs institutions américaines et japonaises, ont développé une méthode permettant de décomposer les plastiques en utilisant un laser de faible intensité.Leur travail, publié dans, repose sur l'utilisation de dichalcogénures de métaux de transition (TMD) comme. Cesbidimensionnels jouent un rôle clé dans la réaction d'activation C-H, uneoù les liaisons entre lesdeet d'sont rompues, permettant ainsi de créer de nouvelles liaisons chimiques.L'intérêt principal de cette méthode réside dans sa capacité à produire des points de carbone luminescents, une forme de nanomatériaux carbonés aux propriétés adaptables et polyvalentes. Ces points peuvent être modifiés pour servir de base à différents matériaux sur-mesure, répondant ainsi à divers besoins industriels. Par exemple, ces nanomatériaux pourraient être utilisés comme unités de mémoire dans les futurs systèmes de stockage informatique, ou encore pour améliorer les techniques d'médicale grâce à leur faibleet leur biocompatibilité.Malgré ses débuts prometteurs, cette technologie nécessite encore des améliorations pour être viable à grande échelle. Les chercheurs doivent optimiser la réaction d'activation C-H et développer des moyens efficaces pour adapter ce procédé aux besoins industriels. Toutefois, cette innovation pourrait marquer une avancée significative dans la lutte contre laplastique en transformant ces déchets en ressources précieuses.Jingang Ling, postdoctorant à l'Université de Berkeley et auteur principal de l'étude, souligne l'importance de ce travail: "C'est très excitant de pouvoir potentiellement prendre des plastiques qui risquent de ne jamais se décomposer seuls, et de les transformer en quelque chose de très utile pour de nombreuses industries". La poursuite de ces recherches pourrait bien mener à des applications concrètes dans un avenir proche.