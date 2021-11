Du papier recyclé pour traiter les eaux usées

"Les eaux usées, c'est l'une des pires choses que j'ai sentie de ma vie", affirme sans hésitation Mathieu Lapointe. Mais respirer ces odeurs nauséabondes a mené à une découverte inattendue: les fibres de cellulose ont le potentiel d'améliorer le traitement des eaux usées.À vrai dire, Mathieu Lapointe ne mettait pas ledans les eaux usées, mais il les avait à l'oeil sous l'objectif du microscope. Il estpostdoctoral à l'au Laboratoire de biocolloïdes et surfaces sous la supervision de la professeure Nathalie Tufenkji. Il étudiait l'efficacité des agents de coagulation et de floculation utilisés dans les traitements des eaux usées et en observait le résultat au microscope. "Les coagulants précipitent les composés solubles et forment des petits agrégats (floc) de contaminants. Les floculants permettent ensuite de faire grossir les agrégats", explique Mathieu Lapointe. Le traitement se poursuit par unede décantation des agrégats. "J'aibeaucoup d'au microscope à examiner les agrégats et à un moment donné, j'ai observé une structure allongée qui était unede cellulose provenant probablement detoilette. De là est venue l'idée que lade cellulose pourrait servir deentre des agrégats pour former des agrégats encore plus gros", raconte Mathieu Lapointe.L'idée parait simple, mais les multiples avantages des fibres de cellulose en font une riche idée.Ledu papier fournitde fibres de cellulose à peu de frais. Les fibres peuvent être modifiées chimiquement pour cibler des contaminants. Par exemple, en greffant du, la fibre devient chargée positivement et attire des contaminants chargés négativement comme le, responsable de l'des eaux naturelles. Les fibres greffées de fer permettent aussi de réduire les quantités de coagulants et faciliteraient la valorisation des boues d'épuration.En effet, les coagulants contiennent des métaux lourds qui nuisent à la valorisation des boues, par exemple, sous forme de fertilisants agricoles. En fin de traitement, les fibres peuvent être extraites des agrégats et réinjectées plusieurs fois dans le procédé. Enfin, les fibres de cellulose offrent une solution polyvalente compatible avec les divers coagulants et floculants existant sur le marché. Elle peut être ajoutée à un procédé de traitement des eaux usées déjà implanté autant dans une municipalité que dans une industrie.Débutent alors des travaux pour développer le procédé à l'échelle du laboratoire. Il faut optimiser la morphologie des fibres et ladeen précipitant le fer sur les fibres. L'objectif est de capter le phosphore pour que l'traitée rencontre larelative à la concentration en phosphore dans les effluents qui retournent au milieu naturel. Il faut greffer suffisamment de fer pour attirer le phosphore, mais maintenir un cout abordable pour les villes qui ont d'importants volumes d'eau à traiter.Mathieu Lapointe a aussi travaillé sur l'du procédé pour déterminer à quel moment ajouter les fibres, ajuster lad'et lerequis pour compléter l'agrégation. Unpilote est prévu à l'McGill pourà l'échelle supérieure et des partenariats sont enpour transférer lavers les milieux municipal et industriel.Tout ça parce qu'une fibre de papier toilette trainait dans les eaux usées que Mathieu Lapointe examinait. Comme quoi, l'innovation c'est savoir voir ce qui peut être insignifiant à première vue... et aussi se pincer le nez.Le projet a bénéficié des appuis financiers suivants:- William and Rhea Seath Awards (WRSA) in Engineering Innovation, McGill- McGill Sustainability Systems Initiative (MSSI) Innovation Fund- Fonds de recherché du Québec- Chaire dedu Canada de la Pre Tukenkji.Lapointe M, Jahandideh H, Farner J, Tufenkji N.Super-bridging Fibrous Materials for Water Treatment: Impacts on Removal ofParticles, Phosphorus andOrganic Matter.ChemRxiv. Cambridge: Cambridge Open Engage; 2021; This content is a preprint and has not been peer-reviewed.