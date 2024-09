Des physiciens dévoilent le papier le plus coupant, surprise en vue

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Les coupures de papier, courantes et douloureuses, surviennent généralement avec des papiers d'une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm, comme ceux des magazines.

Elles résultent d'un équilibre entre découpe et pliage: les papiers trop fins se plient sans couper, tandis que les plus épais répartissent la pression sur une plus grande surface. Le risque de coupure est maximal avec une épaisseur d'environ 65 micromètres.

Pour aller plus loin: pourquoi les coupures de papier sont-elles si douloureuses ?

Les coupures de papier sont bien plus qu'un simple désagrément. Quel type de papier est le plus coupant ? Une récente étude danoise révèle les coupables inattendus.Trois physiciens de l'Université technique du Danemark ont étudié la capacité de coupe de différents types de papier en utilisant de la gélatine balistique, imitant la peau humaine.Contrairement aux études précédentes centrées sur les infections, cette recherche se concentre sur les propriétés physiques du papier pour réduire les risques de blessures.Leur travail a mis en évidence que la probabilité d'une coupure varie selon l'épaisseur et la solidité du papier. Les papiers très fins se plient facilement, tandis que les plus épais ne pénètrent pas la peau en raison de leur large surface. Ce sont les papiers d'épaisseur intermédiaire, comme ceux des journaux ou des imprimantes matricielles, qui sont les plus dangereux.Parmi les autres types de papier fréquemment en cause, on retrouve les Post-it, les magazines imprimés et le papier de bureau. En revanche, les papiers de soie et les papiers photo sont jugés moins coupants, sauf s'ils sont manipulés avec un certain angle, ce qui augmente le risque de coupure.Pour démontrer l'efficacité coupante redoutable de certains papiers, les chercheurs ont fixé une feuille d'imprimante matricielle à un, créant ainsi un "papermachete". Cette arme improvisée s'est montrée capable de trancher des peaux de légumes, voire de la viande, soulignant l'effet tranchant inattendu de certains papiers.Cette étude, publiée dans, ouvre de nouvelles perspectives sur lades coupures, un sujet largement négligé jusqu'à présent. Grâce à ces découvertes, il sera peut-être possible d'éviter ces petites blessures désagréables en choisissant judicieusement le type de papier utilisé au quotidien.Les coupures de papier, bien que petites, provoquent unedisproportionnée. Cela s'explique par laélevée des terminaisons nerveuses situées dans les doigts. Une coupure de papier, en déchirant la peau superficielle sans causer de blessures profondes, stimule un grandde ces nerfs.De plus, les bords d'un papier sont irréguliers et créent une coupure irrégulière, augmentant l'irritation des tissus. Les bords du papier peuvent également déposer de minuscules particules dans la plaie, ce qui aggrave l'inconfort et prolonge la douleur, accentuée par la faible profondeur de la blessure.Enfin, la localisation des coupures, souvent sur les doigts, rend la cicatrisation plus difficile. Les doigts sont constamment en mouvement et en contact avec divers objets, ce qui ralentit la guérison et maintient la douleur active pendant plus longtemps.