Particules oscillantes dans le ciel

Figure: Particule imprimée en 3D de 700 µm de large ressemblant à un cristal de glace. Elle est placée sur la pointe d'une aiguille d' injection (Le mot injection peut avoir plusieurs significations :)

© Johannes Seesing

De minuscules particules comme les cristaux de glace ou les cendres ont tendance à osciller lorsqu'elles se déposent dans l'atmosphère. En combinant théorie et expériences, des scientifiques ont construit un modèle qui peut aider à affiner les prévisions sur leéolien des polluants atmosphériques et les prévisions météorologiques.L'atmosphère contient une très grandede minuscules particules solides, cristaux de glace, suies, cendres, sables éoliens et limons, microplastiques et polluants divers, qui ont unnon négligeable, voire même influencent de façon significative ladu climat (en modifiant l'albedo des nuages par exemple). Ces particules, de par leur taille, sont très facilement transportées par le vent, bien que leur tendance naturelle soit à sédimenter, c'est-à-dire à se déposer lentement à cause de la. De ce fait, l'étude du comportementde ces microparticules est une tâche délicate mais nécessaire si l'on veut prévoir leurs distances de transport et leurs zones de dépôt quand leur lieu d'émission est connu.Dans un travail récent, une collaboration franco-germano-suédoise impliquant le laboratoire de physique de l'ENS de Lyon ( LPENSL , CNRS / ENS de Lyon) a étudié à la fois théoriquement et expérimentalement la sédimentation de particules modèles non sphériques dans l'air.À l'aide de caméras à grande vitesse et d'un nouveau mécanisme d'injection de particules de quelques dizaines de microns et de formes contrôlées grâce à leur impression via une3D très précise (voir figure), les chercheurs ont observé que ces particules non sphériques ont tendance à osciller lorsqu'elles se déposent dans l'air calme. Or, comme les particules atmosphériques en règle générale ne sont pas parfaitement sphériques mais ont des structures aplaties ou allongées, les chercheurs suspectent que cette caractéristique dynamique pourrait affecter de façon significative leurs propriétés, par exemple la distance qu'elles sont susceptibles de parcourir, leur taux deet donc leur capacité à s'agréger, ou encore leuravec leLes scientifiques ont développé et testé un modèle pour décrire et prédire le mouvement de ces particules qui reflète très précisément les résultats expérimentaux obtenus. Ce nouveau modèle peut être utilisé pour étudier la dynamique et la formation d'amas de particules et les effets qui en résultent à plus grande échelle. Ces résultats, qui permettront notamment de mieux prédire la durée de séjour des polluants dans l'atmosphère ou le déclenchement des précipitations dans les nuages, sont publiés dans lesInertia Induces Strong Orientation Fluctuations of Nonspherical Atmospheric Particles,T. Bhowmick, J. Seesing, K. Gustavsson, J. Guettler, Y. Wang, A. Pumir, B. Mehlig, et G. Bagheri,publié le 19 janvier 2024.Doi: 10.1103/PhysRevLett.132.034101 Archive ouverte: arXiv