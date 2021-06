Un pas de plus vers l'utilisation de l'eau de mer comme source d'énergie zéro carbone

Une question de taille

Un outil mis au point à McGill fait avancer la recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

L'étude:

Des chercheurs de l'Université McGill ont élaboré une technique qui pourrait servir à la production de membranes robustes de haute performance capables d'exploiter une source d'énergie renouvelable abondante.L'énergie bleue, ouosmotique, est produite naturellement lorsque deux solutions de salinitése mélangent - phénomèneen d'innombrables endroits partout dans le, là où l'douce et l'eau salée se rencontrent.Pour capter l'énergie bleue, on utilise des membranes semi-perméables qui ne laissentqu'un seul élément d'une solution saline: soit les molécules d'eau, soit les ions de sel dissous.Jusqu'à présent, les grands projets de production d'énergie bleue, tels que la centrale de Statkraft, en Norvège, se heurtent à la faible efficacité des membranes. En laboratoire, des chercheurs ont créé des membranes à partir de nanomatériaux exotiques très prometteurs dudede lad'énergie qu'ils peuvent récupérer par rapport à leur taille. Toutefois, la transformation de cesextrêmement minces en composants suffisamment grands et résistants pour une utilisation enréelle représente un défi de taille.Une équipe de physiciens de l'a récemment publié, dans, les résultats de travaux portant sur une technique qui pourrait ouvrir la voie vers une solution à ce problème."Nous avons cherché à remédier au problème deen exploitant la sélectivité exceptionnelle de nanomatériaux en deux. Nous avons donc fabriqué une membranecomposée de monocouches de nitrure dehexagonal soutenues par des membranes de nitrure de", explique Khadija Yazda, auteure principale et chercheuse postdoctorale au Département dede McGill.Pour obtenir la perméabilité sélective voulue, Khadija Yazda et ses collègues ont utilisé une technique decontrôlé mise au point à McGill, appelée[ED1] , pour "percer" une multitude de trous microscopiques, ou nanopores, dans leur membrane. Au cours de précédentes recherches sur des prototypes expérimentaux comportant un seul nanopore, l'équipe de McGill a réussi à tirer parti de laet de la précision de la technique TCLB pour préparer et étudier des membranes dotées de multiples nanopores organisés en configurations diverses (taille,et espacement des pores)."Nos expériences sur les interactions pore-pore dans des matrices nanoporeuses montrent qu'on obtient les résultats optimaux de sélectivité et dedeglobale de la membrane avec un espacement des pores qui crée un équilibre entre la nécessité d'avoir une grande densité de pores et celle de conserver une grandechargée (≥ 500 nm)de chaque pore", ajoute Khadija Yazda.Les chercheurs, qui ont réussi à créer une matrice de 20 pores sur 20 pores sur une membrane de 40 µm², disent que la technique TCLB pourrait être utilisée pour produire des matrices beaucoup plus grandes."Naturellement, nous tenterons maintenant de pousser plus loin nos recherches afin que cette méthode puisse être utilisée dans des centrales de grande taille, mais aussi dans des microgénérateurs et des nanogénérateurs", affirme l'auteure.L'article "High Osmotic Power Generation via Nanopore Arrays in Hybrid Hexagonal Boron Nitride/Silicon Nitride Membranes", par Khadija Yazda et coll., a été publié dansDOI: https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c04704