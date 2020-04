Où est passée l'antimatière ? L'éclairage prometteur des neutrinos

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

antimatière (L'antimatière est l'ensemble des antiparticules des particules composant la matière classique — celle dont est faite la Terre. Le préfixe « anti- » signifie que l'antimatière est...)

asymétrie (L'asymétrie est l’absence de symétrie, ou son inverse. Dans la nature, les crabes violonistes en sont des exemples spectaculaires.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre...)

Sorbonne (La Sorbonne est un complexe monumental du Quartier latin de Paris. Elle tire son nom du théologien du XIIIe siècle Robert de Sorbon, le fondateur du...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)



Le détecteur de Super-Kamiokande (L'expérience Super-Kamiokande, situé au Japon près de la ville de Mozumi, consiste en un immense cylindre de 40m de haut et 40m de diamètre rempli de plus de 50 000 tonnes...) diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est...) eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.) puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

© Kamioka Observatory, ICRR, The University of Tokyo

vide (Le vide est ordinairement défini comme l'absence de matière dans une zone spatiale.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit...)

symétrie CP (En physique des particules, une théorie possède la symétrie CP si elle est invariante sous une transformation simultanée de conjugaison de charge, qui...)

amplitude (Dans cette simple équation d’onde :)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

physique nucléaire (La physique nucléaire est la description et l'étude du principal constituant de l'atome : le noyau atomique. On peut distinguer :)



Détection d'un neutrino électronique (à gauche) et d'un anti-neutrino électronique (à droite) dans Super-Kamiokande. Quand un neutrino ou un antineutrino électronique interagit avec l'eau, un électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de...) positron (En physique des particules, le positron ou positon est l'anti-particule associée à l'électron. Il possède une charge électrique de +1 (contre -1 pour l'électron), le même...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).) photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement...) temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

© T2K Collaboration

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

oscillation (Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique. Les oscillations sont soit à amplitude constante soit amorties. Elles répondent aux mêmes équations quel que soit le domaine.)

accélérateur de particules (Les accélérateurs de particules sont des instruments qui utilisent des champs électriques et/ou magnétiques pour amener des particules...)

ouest (L’ouest est un point cardinal, opposé à l'est. C'est la direction vers laquelle se couche le Soleil à l'équinoxe, le...)

trace (TRACE est un télescope spatial de la NASA conçu pour étudier la connexion entre le champ magnétique à petite échelle du Soleil et la...)

seconde ( Seconde est le féminin de l'adjectif second, qui vient immédiatement après le premier ou qui s'ajoute à quelque chose de nature identique. La seconde est une unité de mesure du temps. La...)

vitesse (On distingue :)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)



Le paramètre δCP peut être considéré comme un angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.) degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines suivants :) jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du...)

© T2K Collaboration

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme....)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de l'application...)

indication (Une indication (du latin indicare : indiquer) est un conseil ou une recommandation, écrit ou oral.)

Dune (Une dune est un relief composé de sable. Des dunes, dites « dunes hydrauliques », peuvent se former et se déplacer sous la mer. Toutes les dunes étant composées de sable, on ne parle pas de...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la...)

Bibliographie:

Phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

Si nous vivons dans un monde de matière, c'est parce que celle-ci a très vite pris le dessus sur l'antimatière, alors qu'elles ont toutes deux été créées en quantités parfaitement égales par le Big Bang, aux premiers instants de notre. De forts indices d'une différence de comportement des neutrinos et des antineutrinos, les particules d'qui leur sont associées, sont rapportés le 16 avril 2020 dans, dont ils font la couverture. Ils offrent une piste prometteuse pour expliquer l'entreet antimatière. Cesde l'expérience T2K menée au Japon et à laquelle sont associés trois laboratoires français du, de l'École polytechnique -polytechnique de, deet du CEA, pourraient nous aider à expliquer cette mystérieuse disparition.Comme observé dans leurs expériences, les physiciens sont convaincus depuis longtemps que matière et antimatière furent créées en quantités parfaitement égales à la naissance de l'Univers. Lorsqu'elles interagissent, les particules de matière et d'antimatière s'annihilent, ce qui aurait dû finalement laisser un Univers, rempli seulement d'. Or, comme nous pouvons le constater en regardantde nous, la matière a finalement pris le pas sur l'antimatière. Pour expliquer ce déséquilibre, les physiciens cherchent des asymétries dans le comportement des particules de matière et d'antimatière, asymétries qu'ils nomment violations deDepuis plusieurs décennies, les scientifiques ont détecté des défauts de symétrie entre les quarks (des constituants des atomes) et leurs antiparticules. Cependant, l'de cette violation n'est pas assez grande pour expliquer la disparition de l'antimatière dans l'Univers. Une autre piste semble prometteuse: une asymétrie entre les comportements des neutrinos et des antineutrinos pourrait constituer une grande part de la réponse. C'est ce quel'expérience T2K, qui se déroule au Japon et à laquelle collaborent en France le Laboratoire Leprince-Ringuet (CNRS/École polytechnique - Institut polytechnique de Paris), le Laboratoire deet des hautes énergies (CNRS/Sorbonne Université) et l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers du CEA.Les neutrinos sont des particules élémentaires extrêmement légères. Elles traversent tous les, sont très difficiles à détecter, et encore plus à étudier avec précision. Il en existe trois types, ou "saveurs": électronique, muonique et tauique. Le comportement qui pourrait différer entre neutrinos et antineutrinos est celui de l', la capacité de ces particules à changer de saveur lors de leur propagation. L'expérience T2K utilise alternativement des faisceaux de neutrinos et d'antineutrinos de saveur muonique, produits par unau centre de recherches J-PARC, sur la côte est du Japon. Près de la côte, une petite fraction des faisceaux de neutrinos (ou d'antineutrinos) envoyés par J-PARC est détectée grâce à lalumineuse qu'ils laissent dans les 50 000 tonnes d'eau du détecteur Super-Kamiokande, implanté à 1 000 mètres de profondeur dans une ancienne mine. Au cours de leur parcours de 295 km à travers les roches (une fraction deà lade la lumière), certains des neutrinos (ou antineutrinos) muoniques ont oscillé et pris une autre saveur, dite électronique.En comptant lede particules qui ont atteint Super-Kamiokande avec une saveurde celle avec laquelle elles avaient été produites à J-PARC, la collaboration T2K a montré que les neutrinos semblent osciller plus souvent que les antineutrinos. Lespointent même vers une asymétrie quasi maximale (voir schéma ci-dessous) entre le comportement des neutrinos et celui des antineutrinos.Ces résultats, fruits de dix ans de données accumulées dans Super-Kamiokande avec unde 90 neutrinos et 15 antineutrinos électroniques détectés, n'ont pas encore lasuffisante pour les qualifier de découverte ; ils constituent néanmoins uneforte et une étape importante. L'expérience T2K va se poursuivre avec une meilleure sensibilité. Une nouvelle génération d'expériences devrait multiplier la production de données dans les prochaines années: les détecteurs Hyper-K, le successeur de Super-Kamiokande au Japon, dont la construction vient d'être actée et, en cours de construction aux États-Unis, devraient être opérationnels vers 2027-2028. Si leurs nouvelles données confirment les résultats préliminaires de T2K, les neutrinos pourraient bien apporter d'ici dix ans une réponse au problème de la disparition de l'antimatière dans notre Univers.L'expérience T2K a été construite et est exploitée par une collaboration de près de 500 scientifiques de 68 laboratoires dans 12. Les laboratoires français ont été des acteurs majeurs de la construction et de la mise en oeuvre des détecteurs proches (qui permettent de caractériser le faisceau avant que les neutrinos n'aient eu le temps de changer de saveur) ainsi que de l'expérience ancillaire menée au CERN pour une meilleure compréhension du faisceau. Ils sont très impliqués dans l'analyse globale des données et sont maintenant engagés dans le vaste programme d'amélioration des détecteurs proches.Constraint on the Matter-Antimatter Symmetry-Violatingin Neutrino Oscillations, collaboration T2K.Nature, le 16 avril 2020.DOI: 10.1038/s41586-020-2177-0.Aussi disponible sur: https://arxiv.org/abs/1910.03887