Un laser perceur de nuages

Nous vivons à l'ère de l'information à grande distance, que ce soit paroptiques souterraines ou par radiofréquences depuis des satellites. Mais leest aujourd'hui tel que la radiofréquence ne suffit plus. Les recherches se tournent alors vers lequi, bien que techniquement complexe, présente de nombreux avantages, notamment sécuritaires. Cette nouvelle, ende test actuellement, se heurte toutefois à un problème de taille: les nuages. De par leur, ils stoppent les rayons lasers et brouillent le transfert d'informations. Des chercheurs de l'de Genève (UNIGE) ont mis auun laserchaud qui parvient à créer un trou temporaire dans le nuage, permettant le passage du rayon laser contenant les informations. Une première à lire dans la revueBien que performante, lapar radiofréquences ne parvient plus à suivre la demande d'informations qui circulent chaque. Ses longueurs d'ondes, longues, limitent lad'informations transmises, les bandes de fréquences disponibles se font rares et coûtent de plus en plus cher et la facilité avec laquelle on peut capter les radiofréquences pose des problèmes toujours plus aigus de sécurité. C'est pourquoi lase tourne vers le laser. "Cette nouvelle technologie est pleine de promesses, relève Jean-Pierre Wolf, professeur à la Section dede la Faculté des sciences de l'UNIGE. Ses longueurs d'ondes très courtes permettent de transporter 10'000 fois plus d'informations que la radiofréquence, il n'y a pas de limites de canaux et le laser permet de ne cibler qu'une seule personne, permettant une communication hautement sécurisée."Problème: ces rayons lasers ne parviennent pas à traverser les nuages et le. En cas de mauvais, il est donc impossible de transmettre une information par ce biais.Pour contrer cette difficulté, la recherche actuelle multiplie la construction de stations au sol capables de recevoir ces signaux lasers en divers endroits du. L'idée est de choisir la station visée par leen fonction de la. Bien qu'opérationnelle, cette solution reste tributaire des conditions météorologiques et pose certains problèmes de réglages du satellite qui doivent être traités en amont de la communication, sans être certain qu'il n'y aura aucun nuage au moment choisi."Nous voulons contourner ce problème en perçant un trou directement à travers les nuages, afin de permettre le passage du rayon laser", explique Jean-Pierre Wolf. Pour ce faire, son équipe a mis au point un laser chauffant à plus de 1500 degrés Celsius et qui, à l'aide d'unede, expulse latéralement les gouttelettes d'eau en suspension qui constituent le nuage, créant un trou de quelques centimètres sur toute son épaisseur. C'est d'ailleurs la découverte de ces lasers ultrapuissants qui vient d'être récompensée par le Nobel de Physique 2018. "Il suffit ensuite de maintenir ce rayon laser sur le nuage et d'envoyer conjointement le laser qui contient les informations, s'enthousiasmeSchimmel,dans l'équipe de Jean-Pierre Wolf. Ainsi, il se glisse dans le trou à travers le nuage et permet le transfert des."Actuellement testé sur des nuages artificiels de 50cm d'épaisseur mais contenant 10'000 fois plus d'eau par cm3 qu'un nuage naturel, ce "laser-nettoyeur" fonctionne même si le nuage est en mouvement. "Nos expériences permettent de tester unesemblable aux nuages naturels. Il s'agit à présent de le faire sur des nuages plus épais, pouvant atteindre un kilomètre", souligne Jean-Pierre Wolf. "Il s'agit aussi de tester différentes sortes de nuages, qu'il s'agisse de leur densité ou de leur", continue Guillaume Schimmel.Cette nouvelle technologie est un pas important vers l'utilisation commerciale de la communication laser par satellite. "On parle d'une possible mise en place globale d'ici 2025, notre idée est d'être prêts en même temps et de permettre à desréputés nuageux de disposer de cette technologie !" conclut Jean-Pierre Wolf.Cette recherche est publiée dans OpticaDOI: doi.org/10.1364/optica.5.001338 Jean-Pierre Wolf - Professeur ordinaire à la Section de physique - Faculté des sciences