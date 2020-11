PHOTO - Une galaxie fortement déformée par lentille gravitationnelle



ESA / Hubble & NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est l'agence gouvernementale responsable du programme spatial des...)

lentille gravitationnelle (Les lentilles gravitationnelles déforment l'image que l'on reçoit d'un objet astronomique comme une galaxie.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux....)

amas de galaxies (Un amas de galaxies est l'association de plus d'une centaine de galaxies liées entre elles par la gravitation. En deçà de 100, on parle plutôt de groupe de galaxies, même si la...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre planètes...)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être...)

courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes polygonales et les cercles sont des...)

Théorie de la Relativité (Cet article traite de la théorie de la relativité à travers les âges. En physique, la notion de relativité date de Galilée. Les travaux d'Einstein en ont fait un important champ d'étude, tant théorique...)

Albert Einstein (Albert Einstein (né le 14 mars 1879 à Ulm, Wurtemberg, et mort le 18 avril 1955 à Princeton, New Jersey) est un physicien qui fut successivement allemand, puis apatride (1896), suisse (1901), et enfin...)

télescope spatial Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la Terre toutes...)

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et conçu à cet effet. C'est souvent une couche métallique fine, qui,...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Cette image du télescope spatial Hubble de la NASA/ESA présente la galaxie LRG-3-817, également connue sous le nom de SDSS J090122.37+181432.3. La galaxie, dont l'image est déformée par un effet de lentille gravitationnelle, apparaît comme un long arc à gauche d'un amas d'autres galaxies.L'effet dese produit lorsqu'une grande distribution de, telle qu'un, se localise entre laet une source lumineuse distante. Comme l'espace est déformé par de fortes masses, lade lade l'en arrière-plan seà mesure qu'elle se propage, montrant une image déformée. Cet effet a été prédit par laGénérale d'De fortes lentilles gravitationnelles offrent l'occasion d'étudier les propriétés de galaxies éloignées. Leest en effet capable de résoudre les arcs générés par les lentilles gravitationnelles. Des plus, une lentille gravitationnelle engendre un grossissement de l'objet en arrière-plan, ce qui permet d'observer des objets qui seraient bien trop éloignés et trop faibles pour être étudiés directement. Hubble utilise ainsi cet effet de grossissement pour étudier des objets au-delà de ceux normalement détectables avec la sensibilité de sonprimaire de 2,4 mètres de, capturant certaines des galaxies les plus éloignées que l'humanité ait jamais observées.