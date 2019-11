Une photocatalyse propre et efficace



Une équipe de l'Institut Joliot et ses partenaires ont montré que l'utilisation d'un accepteur d'électron réversible, c'est-à-dire capable d'accepter et transférer un électron, permet d'optimiser des réactions de photocatalyse propres pour la fabrication de composés organiques d'intérêt.Les approches bio-inspirées deartificielle jouent un rôle très important dans le cadre dude l'industrie chimique. Dans la nature, leissu de la photosynthèse est utilisé entre autres pour oxyder des substrats organiques essentiels à laet à la. Dans ce, les chimistes visent à reproduire cette méthode optimale: ils souhaitent utiliser l'et le dioxygène pour activer des catalyseurs qui pourront ensuite réaliser les réactions de transfert d'd'nécessaires à la fabrication de substrats organiques utiles à tous les secteurs industriels.Cependant, les méthodes actuelles nécessitent l'ajout de molécules agissant comme des "donneurs sacrificiels d'électrons", ce qui limite l'efficacité de la réaction photocatalytique. En effet, il s'agit d'unechimique qui fournit des électrons mais dont la présence peut interférer dans la réaction désirée et qui conduit à des sous-produits non définis.Dans la présente étude, des chercheurs de l'I2BC (Institut Joliot) et duont montré que l'utilisation d'un accepteur d'réversible, le méthylviologène (MV), très utilisé dans les études de transfert d'électron photo-induit, permet de s'affranchir de cette limitation. Le MV sert de relais dans le transfert d'électron vers l'O2 et le(complexe de fer) générant l'espèce réactive pour ladésirée. Un pas de plus vers une photocatalyse efficace et propre !