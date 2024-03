Photographie unique d'une spirale de lumière émanant de la comète 12P/Pons-Brooks

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Une spirale de lumière jusqu'alors inconnue a été observée dans la coma de la comète (En astronomie, une comète est un petit astre brillant constitué de glace et de...)

Crédit: Jan Erik Vallestad

Sans traitement d'image, la spirale de la comète 12P/Pons-Brooks n'est pas visible.

Crédit: Jan Erik Vallestad

La comète 12P/Pons-Brooks, un gigantesque corps céleste de glace et de roche, s'approche de la Terre, révélant une spirale de lumière inédite.Cette comète, d'une envergure de 17 kilomètres, effectue une orbite autour du Soleil suivant une trajectoire très elliptique tous les 71 ans. Son noyau gelé, entouré d'une coquille de glace, est enveloppé par une coma: un nuage de poussière glacée s'échappant progressivement. Ce qui distingue 12P, c'est soncryovolcanique. Sous l'effet du, des fissures se forment, libérant des jets deglacée. Ceci lui confère une brillance exceptionnelle lors de ces éruptions.L'année dernière, 12P a fait la Une lorsqu'elle a connu une éruption massive, la première en 69 ans, lui donnant comme des "cornes démoniaques". Ces dernières ont toutefois disparu lors d'éruptions plus récentes. À mesure qu'elle se rapproche du Soleil, sa coma verte due à une forte concentration de dicarbone (carbone diatomique) est devenue bien plus visible, tout comme sa queue poussiéreuse balayée par leUne spirale de lumière cachée entourant le cœur de glace de la comète a été mise en lumière. Cette découverte est le fruit du travail de l'astrophotographe Jan Erik Vallestad, qui, depuis la Norvège, a utilisé un logiciel spécialisé pour révéler cette structure spiralée dans la coma. Cette spirale serait le résultat de petits geysers à la surface de la comète, projetant des jets de cryomagma qui, en raison de la rotation de la comète, prennent une forme tourbillonnante.Actuellement, 12P traverse leintérieur à une vitesse d'environ 64 500 km/h. Elle atteindra son point le plus proche du Soleil le 24 avril, avant de passer près de la Terre début juin, où elle devrait être visible à l'œil nu.Des photographies de 12P ont été prises par des astrophotographes au cours des derniers mois, capturant notamment son passage près de la nébuleuse du Croissant. Certains espèrent même qu'elle sera visible pendant l'solaire totale du 8 avril sur leNord-Américain, bien qu'une éruption majeure de cryomagma soit nécessaire pour garantir sa