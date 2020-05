Photosynthèse artificielle: hybrider molécules et matériaux pour la production d'hydrogène

Schéma du cheminement des électrons au sein de la photo-cathode hybride CuFe x O y |TiO 2 -CoHEC.

Figure 2: Voltammogrammes à balayage linéaire montrant le déplacement de la vague (Une vague est un mouvement oscillatoire de la surface d'un océan, d'une mer ou d'un lac. Les vagues sont générées par le vent et ont une amplitude crête-à-crête allant de quelques centimètres à 34 m...) x O y -CoHEC. (RHE: Reversible Hydrogen Electrode)

Notes:

Références:

2

Dans le cadre de l'initiative "Make Our Planet Great Again", des chercheurs ont fait un pas de plus dans la préparation d'une photo-électrode durable pour la production d'hydrogène, constituée d'un semi-conducteur de type p qui absorbe laet qui est interfacé avec unmoléculaire ne renfermant que des éléments abondants surL'(H) est unprometteur et un bon moyen de stockage des énergies renouvelables qu'il restituera ultérieurement paravec de l'moléculaire (O) au sein de piles à combustibles. Mais comment produire de l'hydrogène, c'est-à-dire sans empreinte? Une idée est d'imiter la, qui n'utilise que de l'et de l'. La durabilité de cetteà venir repose toutefois sur le développement de nouveauxà la fois actifs, stables et basés sur des éléments abondants et bon marché. Dans le cadre de l'initiative "OurGreat Again", des chercheurs ont fait un pas de plus vers la préparation d'une photo-électrode durable pour la production d'hydrogène. Cette photo-électrode repose sur une, basée sur unde type p qui absorbe la lumière et qui est interfacé avec un catalyseur moléculaire. L'ne renferme que des éléments non toxiques et retrouvés enabondante dans laLasuivie consiste à utiliser unmixte semi-conducteur composé deet depour absorber la) et générer und'électrons depuis l'électrode où il est déposé jusqu'à sa. Ce, composé uniquement d'éléments abondamment trouvés sur Terre, a été protégé de la corrosion par une fine couche d'oxyde de(TiO) amorphe (non cristalline) de moins de 10 nm d'épaisseur qui a été déposée par Atomic Layer Deposition (ALD), un procédé de référence utilisé pour déposer des films très minces. Cette fine couche de TiOpermet également le transfert d'électrons vers un catalyseur moléculaire, une cobaloxime () greffée à sa surface. Ce catalyseur et son greffage ont été précédemment mis auet décrits par ces chercheurs.Laavec des chercheurs de l'Néel et de l'EPFL a permis d'entreprendre une caractérisation détaillée de l'architecture de cette photo-électrode hybride et une meilleure compréhension de ses performances. Cette photo-électrode s'avère capable de produire de l'hydrogène à partir de solutions aqueuses lorsqu'on lui applique un potentiel beaucoup plus positif que ce que demande lapour l'de l'eau (). Cette valeur permet de quantifier la capacité du système à stocker l'énergie solaire sous forme d'hydrogène. Le photo-courant généré est un autreimportant qui quantifie, quant à lui, la fraction desréellement convertis et donc lade production d'hydrogène. Globalement, le photo-courant généré et la valeur du potentiel d'apparition de ce photo-courant confèrent à cette architecture hybride des performances très prometteuses qui se comparent bien avec celles d'autres systèmes récemment décrits à base deou d'oxydes de cuivre.Les travauxviseront à améliorer les performances de la photo-cathode et à l'intégrer dans un système photo-électrochimique complet. Ce système comportera une photo-anode capable de produire des électrons et des protons à partir d'eau, en utilisant une partie complémentaire du spectre solaire, afin d'effectuer une production autonome d'hydrogène solaire.: LCBM (Laboratoireetdes Métaux, UGA,, CEA), Institut Néel (UGA, CNRS), PHELIQS (Laboratoire PHotonique ELectronique etQuantiqueS, UGA, CNRS, CEA), SyMMES (Systèmes Moléculaires et nanoMatériaux pour l'et la, UGA, CNRS, CEA), LIMNO (Laboratory for Molecular Engineering of Optoelectronic Nanomaterials, EPFL, Suisse).Unpossède, du fait de défauts intrinsèques ou d'impuretés ajoutées (dopants) en petites quantités un léger déficit en, ou un excès de trous positivement chargés.est soutenu par le programme postdoctoral MOPGA 2018 (Make our planet great again) et le programme DRF Impulsion 2018.Tapia C, Bellet-Amalric E, Aldakov D, Boudoire F, Sivula K, Cagnon L and Artero V.Achieving visible light-driven hydrogen evolution at positive bias with a hybrid copper-iron oxide | TiO-cobaloxime photocathode. Green Chemistry , 2020.