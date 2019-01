Sur le même thême

Photovoltaïque: les propriétés élastiques des pérovskites révélées par les neutrons



Wikimedia Commons/Solid State

Une collaboration impliquant l'Iramis et l'Inac a déterminé l'ensemble des constantes élastiques de quatre pérovskites de métaux halogénés, dotées d'une composante organique intéressante pour le photovoltaïque et l'émission deLes pérovskites hybrides de métaux halogénés forment une famille dedont la structure cristalline ressemble à celle d'un minéral, le titanate de calcium (CaTiO3). Leur formule est de type AMX3 où A est un groupement, M un(Pb) et X un halogène (I ou Br).Ces matériaux sont prometteurs pour le photovoltaïque car ils absorbent plus efficacement que leune plus grande fraction du spectre solaire et sont moins coûteux. Des progrès récents ont permis d'obtenir jusqu'à 23 % de rendement de conversion. Cependant ils sont peu résistants, à lanotamment, et certaines de leurs propriétés fondamentales sont encore mal connues.Dans une cellule solaire, l'desexcite des électrons, ce qui conduit à la formation d'"excitons" (paires électron-trou excitées). Pour un effet photovoltaïque optimal, il faut réussir à séparer ces électrons des lacunes positives avant leur désexcitation. Or les excitons formés ont unede liaison plus faible dans les pérovskites que dans le silicium et bénéficient d'une plus grandedeavant recombinaison, ce qui leur permet d'atteindre le lieu de lades charges électriques.Comme le comportement de ces excitons est étroitement lié aux vibrations desdans la structure pérovskite, les chercheurs ont analysé ses propriétés élastiques par diffusion de neutrons. Ils ont étudié quatre familles APbX3 où A désigne le méthylammonium (CH3NH3+) ou le formamidinium (HC(NH2)2+) et X, l'ou le brome. Des mesures de diffusion inélastique de neutrons au Laboratoire Léon-Brillouin (Saclay) et à l'(Grenoble) ontpour la première fois l'des constantes élastiques de ces matériaux.Cespermettront de mieux contrôler leurs propriétés électroniques et d'améliorer leurs performances dans uneou en tant qu'émetteur de lumière.Les synthèses des cristaux ont été réalisées à l'des sciences chimiques de Rennes, ainsi qu'à l'deetdu Roi Abdallah (Arabie Saoudite). Ces travaux ont également été réalisés en collaboration avec l'Inac, l'INSA-Rennes, l'Institut dede Rennes et le Laboratoire Charles Coulomb de Montpellier.