Une pince moléculaire fluorescente et flexible pour piéger les anions

Ce récepteur moléculaire combine deux urées donneuses de liaisons hydrogène et une tétrazine donneuse de liaisons π-anion. En présence d'anions, un repliement permet de favoriser l'établissement d'interactions non-covalentes. © R. Plais

Développer des molécules "pinces" capable de piéger et relarguer des anions, espèces chimiques chargées négativement, est une problématique intéressante pour nombre d'applications allant de la dépollution de l'eau aux approches thérapeutiques. Ce piégeage réversible repose sur l'utilisation d'interactions faibles et modulables entre les molécules "pinces" et l'anion. Des scientifiques de l'ILV, du LAMBE et du PPSM ont mis auet synthétisé de telles molécules fluorescentes dont le comportement dual deet ded'anions a pu être démontré. Ces résultats sont à retrouver dans la revueLes anions, espèces chimiques chargées négativement, sont omniprésents, qu'il s'agisse des nitrates ou phosphates solubilisés dans nos rivières et sur le litoral et responsables de laet de la prolifération des algues vertes, ou, à l', d'ions chlorure dont leà travers la membrane cellulaire est essentiel àde fonctionsde nos cellules. Développer des outils moléculaires capables de capter et véhiculer ces ions négatifs en milieu aqueux est un défi important pour de nombreuses applications. De telles "pinces" à anions devraient idéalement permettre non seulement de piéger les anions souhaités, mais aussi de confirmer par une propriété mesurable, comme un changement depar exemple, que ce piégeage a bien eu lieu.Pour relever ce défi, il faut mettre au point des molécules "pinces" adaptées en terme de taille et deaux anions les plus courants (nitrates, phosphates, sulfates, arsénates, ou iodure, chlorure, bromure) et dotées de propriétés physico-chimiques originales pour jouer à la fois le rôle deet de sonde de la présence des anions. Ces capteurs à anions devraient qui plus est avoir une action réversible qui permettrait de relarguer les ions au moment voulu.Le piégeage réversible des anions repose sur l'utilisation d'interactions faibles, dites non covalentes, telles que les liaisons hydrogène. Uneintéressante consiste à combiner des interactions de différentes natures au sein d'une mêmepour atteindre un piégeage plus efficace et sélectif.Des scientifiques de l'Lavoisier de Versailles (CNRS/Université de Versailles Saint Quentin), du Laboratoire analyse, modélisation etpour la, et l'(CNRS/Université Evry-Val d'Essonne Paris-Saclay/CY CergyUniversité) et du laboratoire Photophysique et photochimie supramoléculaires et macromoléculaires (CNRS/ENS Paris Saclay) se sont récemment tournés vers laau sein d'une même molécule de liaisons hydrogène et d'interactions π-anion entre les nuages d'électrons de l'anion et de cycles aromatiques appauvris en électrons. A l'aide de simulations théoriques, ils ont mis au point et sélectionné les meilleurs candidats possibles, qu'ils ont ensuite synthétisés et testés sur différents type d'anions. Ils ont ainsi démontré que la combinaison d'un donneur de liaison hydrogène comme l'avec un donneur de liaison π-anion comme la tétrazine pouvait conduire à une synergie entre les deux type d'interactions faibles très efficace. La fluoresence de la tetrazine permet qui plus est de suivre visuellement le bon piégeage des anions.Ces résultats, publiés dans la revue, permettent une meilleure compréhension des effets de coopérativité entre interactions faibles et la préparation de pièges et sondes à anions efficaces pour nombre d'applications.Design and property investigation on a five-interaction-based fluorescent anion receptor clipR. Plais, H. Boufroura, G. Gouarin, A. Gaucher, V. Haldys, A. Brosseau, G. Clavier, J.-Y. Salpin, D. Prim.8 mars 2021.