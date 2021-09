Pourquoi courber une feuille de papier lui met la pression



Figure 1: Feuille de papier rectangulaire (longueur 15 cm, largeur 5 cm, épaisseur 0,1 mm) maintenue en contact en son milieu par un ruban adhésif transparent. Une multitude de plis apparaissent au voisinage (La notion de voisinage correspond à une approche axiomatique équivalente à celle de la...) feuille (La feuille est l'organe spécialisé dans la photosynthèse chez les végétaux...)

Figure 2: Simulation numérique du champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:) Tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...)

Le froissement de feuilles minces est uneque l'on retrouve à plusieurs échelles: froissement de lad'un, d'une feuille deou encore de feuillets moléculaires. Il se traduit par de multiples points de dommages où la feuille est irréversiblement abîmée. Lade ces froissements est une problématique actuelle, que ce soit pour la protection des feuilles minces ou pour l'exploitation de la transition de froissement, afin de réaliser desréactifs, sensibles à leur. À ce, le froissement est une transition bien identifiée dans des situations de confinement d'une feuille dans un petit, par exemple unedont leest plus petit que n'importe quellede la feuille (longueur, largeur).Dans cette étude, des chercheurs montrent que le simple fait de courber une feuille de papier, sans confinement en volume, peut mener à une situation de froissement contrôlée. Ils identifient pour la première fois le mécanisme d'apparition du froissement et donnent un critère de froissement portant uniquement sur les dimensions géométriques de la feuille. Ces travaux ont été menés par une équipe du Laboratoireetd'Aquitaine ( LOMA , CNRS/Univ. Bordeaux) en collaboration avec l'des sciences du mouvement ( ISM , CNRS/Univ. Aix-Marseille) et la start-up Hap2U. Ils sont publiés dans la revueL'expérience menée par les chercheurs consiste à prendre une feuille de papier rectangulaire et à amener au contact les deux points se trouvant au milieu du bord long de la feuille. Si la procédure est réalisée pour une feuille de papier A4, la feuille se trouve courbée "en U", régulièrement et sans froissement. Pour une feuille plus étroite, la procédure de contact donne lieu à une morphologie bienet des plis multiples apparaissent vers le milieu de la feuille. Ces plis sont la signature d'un froissementde la feuille qui se trouve marquée de manière permanente. Lui imposer uneainsi une compression à l'origine du froissement, alors même qu'au premier ordre, aucune compression n'est imposée (figures 1 et 2). La feuille "choisit" en quelque sorte de se froisser. Or, on estimait jusqu'ici qu'une feuille mince se déformait par courbure, en évitant la compression et l'étirement.La compréhension de ce mécanisme de froissement permet d'anticiper la localisation des points de focalisation des contraintes et d'envisager undes événements de froissement dans les structures minces, et ce pour différentes natures (papier,...): la structure des feuilles minces est en effet dominée par des effets de, et non par les propriétés intrinsèques des matériaux.Transition tofocusing for locally curved sheets.Thomas Barois, Ilyes Jalisse, Loïc Tadrist et Emmanuel Virot,, paru le 09 juillet 2021.DOI: doi.org/10.1103/PhysRevE.104.014801 Texte disponible sur les bases d'archives ouvertes HAL et arXiv