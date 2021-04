Premier test réussi pour le quadripôle d'insertion



L'équipe de l'Irfu qui a contribué à la réalisation et aux essais du quadripôle à Saclay (crédit: CEA/Irfu).

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit...)

horizon (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)



Cartes de densité de flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments...)



Immobilisation des conducteurs pendant le bobinage du premier des 4 Pôles. Image réalisée sur la machine de bobinage du LEAS à Saclay (crédit: CEA/Irfu).

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes...)

acier (L’acier est un alliage métallique utilisé dans les domaines de la construction...)

verticale (La verticale est une droite parallèle à la direction de la pesanteur, donnée notamment par le...)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de...)

Autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne...)

formant (Dans l'intonation, les changements de fréquence fondamentale sont perçus comme des variations de...)

vertical (Le vertical (rare), ou style vertical, est un style d’écriture musicale consistant en...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps...)

platine (Le platine est un élément chimique de symbole Pt et de numéro atomique 78.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

analogique (Le concept d'analogique est utilisé par opposition à celui de numérique.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information...)

numérisation (La numérisation est le procédé permettant la construction d'une représentation...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)



Vue du quadripôle court de simple ouverture en configuration de tests avant son insertion dans le cryostat (crédit: CEA/Irfu).

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

L'électroaimant supraconducteur quadripôle de grande ouverture (90 mm) pour le projet HL-LHC du Cern qui a été fabriqué et testé à 4,2 K par les équipes de l'Irfu, a atteint le 5 mars 2021 son gradient nominal de 120 T/m (défini pour 1,9 K).Ces très bons résultats viennent valider la conception et les procédures de fabrication proposées par l'Irfu qui font l'd'un transfert technologique vers les industriels membres duEuropéen QuaCo (QUAdrupoleCOrrector) . Ceta été réalisé dans le cadre du projet d'upgrade enprogressive du LHC (HL-LHC) mis en place à de l'2025. Ces aimants en NbTi font partie des aimants d'insertion. Ils doivent être placés en amont et en aval des détecteurs comme Atlas et CMS au centre desquels les 2 faisceaux se croisent pour faire les collisions. Ils permettront d'assurer la compression des faisceaux avant les collisions et ainsi de contribuer à augmenter la luminosité intégrée du HL-LHC (c'est-à-dire lede collisions), jusqu'à la rendre dix fois supérieure à la valeur nominale initiale du LHC.Pour répondre audu projet HL-LHC, l'Irfu travaille depuis 2014, dans le cadre d'une collaboration avec le CERN, au développement d'un aimant NbTi double ouverture (permettant le passage des deux faisceaux du collisionneur). Cet aimant quadripolaire de 90 mm d'ouverture présente un gradient de fonctionnement de 120 T/m à 1,9 K et unemagnétique de 3,67 m. Pour développer cet aimant, le CEA avait lade concevoir, fabriquer et tester ce modèle court simple ouverture de 1,2 m de longueur magnétique, appelé MQYYM.Pour la fabrication de ce modèle court, l'de la conception, de la mise en plans et du suivi de réalisation des composants des bobines et de l'aimant par des industriels a été réalisé par l'Irfu. A partir de janvier 2017 les bobines prototypes ont été fabriquées au CEA. Les équipes de l'Irfu se sont ensuite déplacées au Cern pour assembler les bobines dans une structure mécanique composée de colliers enà l'aide d'une pressepar le Cern.des bobines frettéesl'ouverture, une culasse magnétique est assemblée pour compléter l'aimant.En janvier 2020 le modèle court est revenu à Saclay pour être testé dans le cryostatd'une plateforme de test de l'Irfu. Après plusieursde préparation du test pendant lesquels l'aimant a été suspendu à ladu cryostat, connecté aux amenées de courant et instrumenté, l'aimant a été refroidi à 4,2 K. Une fois l'aimant à la bonne, le courant a été monté dans les bobines pour vérifier que levoulu pouvait être atteint. Finalement, après un "training" de seulement deux "quenches" à 4,2 K, l'aimant a atteint le courant de 4550 A qui produit le gradient attendu à 1,9K de 120 T/m sans transiter. Ce test à 4,2 K a révélé les très bonnes performances de l'aimant sachant que ce résultat n'était attendu que lors du test à 1,9 K et que les aimants d'accélérateurs transitent souvent de nombreuse fois avant d'atteindre lemagnétique souhaité.Lors des essais de l'aimant MQYYM, le MSS(Magnet Safety Sytem) de la station verticale assurait la détection de quenches et la mise en sécurité de l'aimant, en commandant sa décharge rapide dans une résistance de. Depuis 2018, l'Irfu développe un MSSdont l'essentiel des traitements est intégré dans un FPGA (field-programmable gate array), après unedes signaux de l'aimant. Un prototype a fonctionné pendant toute la durée de ces essais, avec un réglage du seuil de détection plus sensible que la version analogique. Les résultats obtenus sont identiques dans les deux systèmes. Le MSS numérique n'a pas détecté de faux évènement pendant toute la durée des opérations, y compris lors des commutations de l'alimentation de l'aimant. Les signaux de mesures et les détections des 2 quenches sont identiques au MSS analogique, avec les mêmesde mise en sécurité. Ce test concluant valide l'utilisation d'un MSS numérique, avec en redondance un MSS analogique, dans les futures stations d'essais de l'Irfu.Dans les prochains mois, l'aimant MQYYM sera démonté de la station actuelle puis remonté sur une toute nouvelle station de l'Irfu appelée STAARQ (Station Test Aimant AccélérateuR Quadripole) conçue pour assurer les montées en champ à la température de 1,9 K et caractériser les performances magnétiques des aimants d'accélérateurs. Ces tests permettront d'atteindre la température finale d'utilisation de l'aimant à 1,9 K pour continuer d'augmenter le gradient. Puis ce sera ensuite au tour des aimants longs, qui arriverons de l'industrie via le projet QuaCo, d'être testés.Contact Irfu: Damien SIMON