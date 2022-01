Première démonstration expérimentale de la technologie LiquidO



La collaboration LiquidO a publié sur le site "Communications Physics" deles résultats de sa première validation expérimentale. Cette technique de détection qui utilise un liquide scintillateur opaque avec un dense réseau de fibres optiques ouvre de nouvelles perspectives de détection dans le domaine des neutrinos, mais également dans de nombreuses autres disciplines.LiquidO est une nouvelle technique de détection qui utilise des scintillateurs opaques pour permettre de visualiser les interactions de particules jusqu'à l'échelle du. Elle fonctionne avec l'abondante lumière produite par les scintillateurs, mais pourrait également exploiter leCherenkov. La technique peut être optimisée pour un large éventail de tailles de détecteurs et d'énergies de neutrinos, de l'échelle du GeV à celle du MeV, et s'accommode très bien de la présence d'éléments dopants à des concentrations qui dépassent de loin celles admises dans les détecteurs à scintillateurs traditionnels.Ses performances lui confèrent un large éventail d'applications dans de nombreux domaines de lades hautes énergies,, médicale et des accélérateurs, dont beaucoup font l'd'uneactive.Le consortium LiquidO CNRS/IN2P3 regroupe actuellement 5 laboratoires: CENBG (Christine Marquet, Bordeaux), CPPM (Jose Busto, Marseille), IJCLab (Anatael CabreraOrsay), IPHC (DavidStrasbourg) et Subatech (Frederic YermiaNantes), sous la responsabilitéd'Anatael Cabrera, également porte-parole du consortium international LiquidO.Le concept original de LiquidO ainsi qu'une grande partie des travaux qui ont conduit à la première publication LiquidO dans Nature's Communications Physics ont été proposés et menés par les scientifiques du consortium LiquidO CNRS/IN2P3 (ainsi que des laboratoires APC et LNCA), soutenus par le programme européenet par une chaire d'excellence internationale(ENS, Paris) attribuée au professeur F. Suekane (RCNS / Tohoku University, Japan) co-porte-parole de LiquidO.Initialement le programme de R&D LiquidO a été motivé par lasur lede la proposition d'exploration SuperChooz pathfinder à Chooz (France) mais également autour d'une proposition de démonstrateur pour la décroissance double bêta a Canfranc (Espagne). Le dernier prototype finalisant le processus de R&D sur laest en cours de construction. D'autres projets interdisciplinaires menés par des équipes CNRS/IN2P3 ont également vu leet sont financés: leANR-2021 “LPET-OTech”, programme deet d'innovation CNRS-INSERM enet le projet EIC-Pathfinder 2021 “AM-OTech” de rechercheet d'innovation sur la surveillance des réacteurs nucléaires en collaboration avec EDF, le CIEMAT (Espagne) et l'de Sussex (Angleterre).- Anatael Cabrera -à IJCLab et porte-parole de la collaboration LiquidO - anatael at.fr- Emmanuel Jullien - Responsable de la cellulede l'IN2P3 - communication at in2p3.fr- Arnaud Lucotte - DAS Accélérateurs, détecteurs et technologies - arnaud.lucotte at lpsc.in2p3.frLien vers la publication: LiquidO Consortium (A. Cabrera), " Neutrino physics with an opaque detector ",4, 273 (2021).