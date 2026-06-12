🧲 Pour la première fois et par erreur, les champs magnétiques de sept exoplanètes mesurés

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Une Jupiter chaude avec son champ magnétique.

Crédit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/M. Garlick

Champ magnétique et habitabilité

En mesurant les vents soufflant sur sept exoplanètes, des astronomes ont accidentellement détecté leur champ magnétique. Un exploit inédit qui ouvre une nouvelle voie pour évaluer l'habitabilité de ces mondes lointains.La Terre doit sa protection contre les rayonnements cosmiques à son champ magnétique, alors que Mars, dépourvue d'un tel bouclier, a perdu son atmosphère et son eau. Jusqu'à présent, mesurer ces champsd'exoplanètes semblait impossible.Les chercheurs ont utilisé les instruments ESPRESSO du Very Large Telescope au Chili et MAROON-X du télescope Gemini Nord à. Ces spectrographes analysent lades étoiles pour révéler la composition des atmosphères exoplanétaires. En traçant le mouvement du fer dans ces atmosphères, ils ont pu calculer lades vents.Contre toute attente, plus la planète est chaude, plus ses vents sont lents. Ce résultat va à l'encontre de l'intuition, car un apport d'énergie supplémentaire devrait accélérer les vents. Les auteurs de l'étude publiée dansont donc cherché une autre explication.La réponse viendrait des champs magnétiques. Ceux-ci agiraient comme un frein sur les particules chargées, ralentissant ainsi les vents. Les mesures indiquent que ces champs sont de l'ordre de quelques gauss, comparable à celui de Jupiter dans notre Système solaire.Cette découverte permet pour la première fois de comparer l'environnement magnétique de différents mondes. Elle pourrait guider la recherche de planètes potentiellement habitables.Un champ magnétique planétaire agit comme un bouclier invisible. Il dévie les particules chargées émises par les étoiles, appelées vents stellaires, qui peuvent éroder une atmosphère. Sans cette protection, une planète peut perdre son eau et devenir stérile, comme Mars. Détecter ce champ autour d'exoplanètes est donc important pour évaluer leur capacité à abriter la vie.Les scientifiques ont désormais un outil pour cela: mesurer la vitesse des vents atmosphériques. Un vent plus lent que prévu indique la présence d'un champ magnétique qui freine les particules ionisées. Cette technique, découverte et validée sur sept Jupiter chaudes, pourrait être appliquée à des planètes rocheuses plus petites à l'avenir.Ces travaux montrent que les champs magnétiques exoplanétaires peuvent être équivalent à ceux de notre Système solaire. Une piste prometteuse pour les futures chasses aux exoterres.