Une première: les micro-batteries à électrolyte solide miniaturisées



© liten

explosion (Une explosion est la transformation rapide d'une matière en une autre matière ayant un volume plus grand, généralement sous forme de gaz. Plus cette transformation...)

micro-électronique (La micro-électronique est une spécialité du domaine de l'électronique.)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si et de numéro atomique 14.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

capteur (Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une grandeur utilisable exemple : une tension électrique, une hauteur...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

Technical (Un technical est un anglicisme désignant un véhicule de combat improvisé et typique d'une force militaire irrégulière locale.)

Development (Development est une revue scientifique bimensuelle à comité de lecture couvrant tous les champs de la génétique évolutive du développement allant...)

Des micro-batteries lithium-ions à électrolyte solide ont pour la première fois été mises au point pour répondre aux besoins de certaines applications dans le domaine de la santé.Si les batteries lithium-ion à électrolyte solide existent déjà, elles n'avaient jusqu'à présent jamais été miniaturisées. Or, de telles batteries présentent bien des avantages comme l'absence de risque de fuite ou d'. Par ailleurs, elles présentent une faible auto-décharge, c'est-à-dire qu'elles peuvent rester longtemps inutilisées sans se décharger.Pour déposer l'électrolyte solide en couche ultrafine avec une épaisseur de l'ordre du micron, les chercheurs ont mis à profit les procédés desurclassiques. Ils ont utilisé les équipements de production en 200 mm du laboratoire pour réaliser les étapes de photolithographie, de dépôt de l'électrolyte sur le substrat de silicium et de gravure des couches. La principale difficulté était d'adapter ces procédés à desissus de lades batteries. L'utilisation du substrat de silicium facilite ensuite l'intégration des micro-batteries dans des dispositifs électroniques, tels les MEMS.Au final, la batterie obtenue présente destrès réduites (de l'ordre de 1,7 mm * 3,1 mm * 0,1 mm), et une capacité de 25 µAh. Couplée à un système de recharge par induction ou de récupération d'vibratoire, elle peut être utilisée pour des applications peu gourmandes endans le domaine de la. Unest en cours avec un partenaire industriel pour l'associer à undeintra-oculaire pour la surveillance du glaucome. Cettea obtenu en 2019 le prix "Bestwithin Energy Storage" décerné par IdTechEx en 2019.